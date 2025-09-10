Polonia pide activación del Artículo IV de la OTAN tras derribar varios drones rusos

Varsovia, Polonia.

Polonia movilizó este miércoles a los aliados tras la violación de su espacio aéreo solicitando la activación del Artículo IV de la OTAN para abordar de forma conjunta la situación, sobre la que Moscú asegura que no hay prueba de que los drones implicados tengan origen ruso.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló en el Parlamento que durante la madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres, el último de ellos a las 06:45 de la mañana.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha considerado que la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos "no es un incidente aislado" y ha afirmado que se "está analizando", sin entrar en si fue una acción intencionada.

El Kremlin, en cambio, criticó hoy que la Unión Europea y la OTAN acusen "diariamente" a Rusia de "provocaciones". El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, alegó que "en la mayoría de las ocasiones" esas acusaciones llegan "sin ni siquiera intentar presentar argumentos".

Drones rusos habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.

En opinión de Tusk, aunque lo sucedido constituye la situación más cercana que nunca a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no hay motivos para afirmar que el país está en guerra.

El Artículo IV del Tratado del Atlántico Norte con el que Polonia ha respondido estipula que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".