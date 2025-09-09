  1. Inicio
EEUU denuncia que el Gobierno de Maduro es "ilegítimo" y trafica con drogas

La Casa Blanca afirma que el ataque de EEUU a una narcolancha en el Caribe "envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo".

  • 09 de septiembre de 2025 a las 16:19 -
  • Agencia EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en Caracas.

 EFE/ Ronald Pena R
Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca reiteró este martes su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” y lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, hizo estas afirmaciones al ser consultada en una rueda de prensa sobre las posibles acciones militares futuras de Washington en territorio venezolano.

“Esta Administración (del presidente Donald Trump) considera que el régimen venezolano es ilegítimo y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

La funcionaria también se refirió al ataque estadounidense ocurrido el pasado 2 de septiembre contra una lancha procedente de Venezuela con once supuestos miembros de la banda criminal del Tren de Aragua a bordo.

“Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará. La cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses. No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, añadió la vocera de la Casa Blanca.

Maduro acusa a EEUU de tener un “plan de guerra” para imponer su hegemonía

El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente las acusaciones, al condenar el ataque y denunciar una campaña de manipulación mediática por parte de Washington.

Este incidente ha intensificado las ya tensas relaciones entre ambos países, en un contexto marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, y por las renovadas denuncias de que Maduro estaría al frente de una red internacional de narcotráfico. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
