La NASA detecta posibles rastros de vida antigua en Marte

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

La NASA informó este miércoles sobre el hallazgo de posibles señales de vida pasada en Marte, obtenidas a partir de una muestra de roca recolectada por el róver Perseverance en el planeta rojo. "Este descubrimiento de nuestro asombroso róver Perseverance representa lo más cercano que hemos estado a detectar vida antigua en Marte", afirmó Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, durante una conferencia de prensa.

Fox aclaró que lo encontrado no es vida actual: "Es una especie de señal residual. Podría provenir de vida antigua, que existió hace millones de años, pero nada que esté presente hoy en día". La posible biofirma se halló en una roca denominada Cheyava Falls, recolectada el año pasado por el róver en un antiguo lecho de río seco dentro del cráter Jezero. El hallazgo fue publicado en la revista Nature y la NASA lo amplió durante la conferencia, en la que también participó el administrador interino de la agencia, Sean Duffy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los científicos compartieron imágenes captadas por Perseverance que muestran nódulos minerales, los cuales podrían haberse formado mediante procesos químicos prebióticos o microbianos, ambos vinculados con la vida.