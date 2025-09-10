  1. Inicio
  2. · Mundo

Detienen a sospechoso de disparar contra Charlie Kirk en EEUU

El activista conservador se encuentra hospitalizado tras ser gravemente herido por un disparo en el cuello.

  • 10 de septiembre de 2025 a las 13:17 -
  • Agencia EFE
Detienen a sospechoso de disparar contra Charlie Kirk en EEUU

El comentarista republicano se encontraba en una carpa hablando ante una multitud cuando fue atacado a tiros por el sospechoso.

 RRSS
Washington, Estados Unidos.

Un sospechoso ha sido detenido en el campus de la Universidad Utah Valley por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk mientras intervenía en un evento en el centro educativo, confirmó la institución.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió orar por Kirk, uno de sus grandes aliados.

"Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.

Disparan a Charlie Kirk, aliado de Trump, en un acto en Utah

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias