Detienen a sospechoso de disparar contra Charlie Kirk en EEUU

Washington, Estados Unidos.

Un sospechoso ha sido detenido en el campus de la Universidad Utah Valley por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk mientras intervenía en un evento en el centro educativo, confirmó la institución. Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

❗️Un video muestra la detención del supuesto atacante de Charlie Kirkhttps://t.co/jYppqsBcDe https://t.co/KG7n6FS2H3 pic.twitter.com/Fg59b9LUm9 — RT en Español (@ActualidadRT) September 10, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió orar por Kirk, uno de sus grandes aliados. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.