Izquierdistas internacionales, los otros que perdieron las elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

En Honduras no solo perdió la izquierda hondureña con la derrota de Libre, también se va un puñado de líderes izquierdistas que encontraron en Honduras un semillero para amplificar sus políticas, pero que han fracasado en los últimos procesos electorales en la región. Estos líderes se habían convertido en asesores, algunos incluso recibiendo fuertes prebendas del gobierno hondureño, y otros eran voces que ayudaban a difundir y defender los alcances de la izquierda, aglutinados en el Foro de Sao Paolo y el Grupo de Puebla, desde donde se han diseñados las estrategias de las políticas de izquierda.

Hacemos un repaso de estos líderes y dirigentes que ahora lloran una derrota en Honduras, que se ha sumado a otras en América Latina.

1. Rafael Correa

Sin duda el gran perdedor de las elecciones en Honduras ha sido el ya complicado expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se ha venido desempeñando como uno de los principales asesores de Libre y del gobierno. Se sabe que incluso Correa tiene una asignación nada despreciable de dólares del presupuesto y que continuamente ha ingresado casi de forma clandestina a Tegucigalpa y es alojado en cómodas y lujosas habitaciones de hoteles de la capital. Correa fue el cerebro del cuestionado proyecto de Ley de Justicia Tributaria, usado más bien como herramienta de campaña y ataque al sector privado. También es sabido que continuamente programaba reuniones de estrategia junto a otros extranjeros y funcionarios del gobierno. Rafael Correa sin duda es el principal perdedor tras la catastrófica derrota de Libre. Correa de 62 años es un político sentenciado por corrupción en su país, pero vive exiliado en Bruselas, Bélgica.

2. Nicolás Maduro

El actual presidente de Venezuela ha tenido en el gobierno de Libre un extraordinario aliado, empezando por la presidenta Xiomara Castro y el coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. No hay que desconocer que ha habido una profunda relación entre Nicolás Maduro y la familia Zelaya que se fortaleció tras la crisis política de 2009. Maduro era en aquel entonces el Secretario de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez. El gobierno de Libre ha tenido un apoyo incondicional del gobierno bolivariano y ha sido una relación recíproca. Cuando Maduro se reeligió en unas elecciones que el mundo repudio por el fraude, la presidenta Xiomara Castro fue de las primeras en reconocer los cuestionados resultados de ese proceso.

Cuando el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios de Venezuela, incluyendo a Maduro, a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el gobierno de Libre fue de los primeros en condenar esa sanción. De hecho, cuando Maduro volvió a tomar posesión, el gobierno de Honduras envió una fuerte delegación para avalar ese mandato. Nicolás Maduro que ha buscado tener piezas de apoyo en América Latina, para propagar lo que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, sin duda perdió un gran bastión y un gran aliado por el fracaso estrepitoso de Libre.

3. Vladimir Padrino

El todopoderoso general venezolano ha tenido en Honduras un fuerte aliado, sobre todo en ciertos personajes civiles y militares. La familia Zelaya Castro construyó una relación con este polémico militar que se ha mantenido como ministro de Defensa desde 2014 y ha sido una pieza clave en la sostenibilidad del régimen izquierdista que ha promulgado los principios del “socialismo del siglo XXI” por toda la región. Repudiado por EE UU, que lo considera junto a otros miembros de la cúpula de gobierno chavista, como miembro del llamado “Cartel de los Soles”, Padrino buscó en Honduras fortalecer su alianza con los militares. Bien se conoce el polémico encuentro en agosto de 2024 entre el entonces ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya (hijo de Carlos Zelaya, alias Carlón) y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Leonel Hernández. Esa reunión provocó una airada reacción de la embajada de EEUU al cuestionar un encuentro con una persona considerada un narcotraficante por el país del norte. Al perder Libre, Vladimir Padrino pierde a grandes aliados en Honduras.

4. Cristina Fernández de Kirchner

La expresidenta de Argentina, sentenciada por actos de de corrupción en su país y con prisión domiciliaria, es otra figura de las grandes perdedoras con el fracaso electoral de Libre. El partido de gobierno en Honduras encontró en la expresidenta una gran aliada y ella también. El gobierno de Honduras en voz de la cancillería y de dirigentes de cúpula de Libre siempre emitieron su apoyo al “kirchnerismo” y solidaridad cuando la justicia argentina le ha pedido rendir cuentas. No hay que olvidar también que durante la crisis política de 2009, Cristina Fernández de Kirchner fue una aliada leal a la familia Zelaya y en foros internacionales siempre acompañaron al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Con la pérdida de Libre, Cristina Fernández de Kirchner pierde un gran aliado político.

5. Jorge Alberto Arreaza Montserrat

Este político internacionalista de Venezuela ha mantenido una estrecha relación con el gobierno y se convirtió en uno de los principales asesores estratégicos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Continuamente ha viajado a Honduras y sostenido encuentros con grupos de izquierda en el país para afinar y empujar la lucha y los principios del Foro de Sao Paolo. Jorge Arreaza ha sido un notable funcionario del gobierno de Venezuela desde Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro. Es un intelectual izquierdista que continuamente participa de foros internacionales para promover el ascenso del “poder popular” en América Latina. Estados Unidos y Canadá, sin embargo, lo tiene en su lista negra como uno de los principales violadore de los derechos humanos. Con el fracaso de Libre, Arreaza también pierde.

6. Evo Morales

Aunque vive permanentemente sometido a su propia crisis en Bolivia, este político y dirigente indígena ha sido un aliado permanente del gobierno de Xiomara Castro y considerado un amigo por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Ha sido una voz en América Latina que permanentemente ha estado al servicio de los impulsos de Libre y además, con todo lo que suena contra Estados Unidos. En estas elecciones corrió a denunciar la injerencia de Donald Trump en las elecciones de Honduras, por ejemplo. Durante este proceso electoral fue una voz importante del partido Libre que denunciaba desde sus cuentas de redes sociales a la oposición hondureña. Morales que ha sufrido fuertes derrotas políticas en su país y denuncias de corrupción y abusos a mujeres, siempre ha estado del lado de la izquierda hondureña que tiene en esta figura una imagen que veneran. Con la derrota de Libre, Evo Morales también sufre un revés.

7. Miguel Díaz Canel

Aunque ha sido una figura opaca no solo en su país sino que a nivel internacional, no hay duda que este personaje es uno de los que también se verá afectado por lo menos a nivel de apoyo internacional con la derrota del oficialismo en Honduras. No hay que desconocer que en el país hay figuras políticas de Libre que tienen una admiración casi celestial por Cuba y su presidente. Solo hay que recordar a Lucky Medina, uno de los directores de campaña de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada y funcionario forestal, quien ha expresado en diferentes foros su devoción porque Honduras viva como Cuba; igual admiración ha profesado la candidata Moncada. El gobierno de Honduras ha denunciado en foros nacionales e internacionales lo que considera las barreras y ataques que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra la Isla. El gobierno de Honduras ha traído médicos y maestros cubanos para apoyar en temas de salud y educación, pero a cambio paga miles de dólares que se van para el gobierno de la Isla y un poco cuantía para esos profesionales que están en el país. Cuba vive en la actualidad una de las más profundas y severas crisis económicas, con grandes apagones y escasez de alimentos. Con la derrota de Libre, Miguel Díaz Canel pierde un gran aliado.

8. Diosdado Cabello

Este político venezolano, uno de los más radicales y promotores del “socialismo del siglo XXI” ha sido pieza clave no solo en su país, sino que con su influencia ha llegado a otras regiones y países incluyendo por supuesto a Honduras. En el país, Cabello tiene sus políticos admiradores y defensores y en sus viajes a Venezuela no pierden la oportunidad de buscar sus consejos. Cabello ha utilizado sus redes sociales para continuamente defender al gobierno de Libre por lo que ha sido un aliado clave. Vinculado por Estados Unidos al tráfico de drogas en el llamado “Cartel de los Soles” que supuestamente opera en toda la región, incluyendo Centroamérica, Cabello figura como una persona de interés y buscada por Estados Unidos. En los últimos cuatro años ha fortalecido el acercamiento con personajes clave de la administración de Honduras, incluyendo las cabezas que han estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al perder Libre, Diosdado Cabello también pierde.

9. Marco Enríquez Ominam

Este chileno izquierdista ha sido una persona que ha alentado de forma sistemática a nivel internacional a la izquierda hondureña en particular a Libre y a su gobierno. En su país ha sido investigado por un cuadro de entramado de corrupción política. Ha estado en el país y es notable su presencia el año pasado en junio cuando el gobierno de Libre celebró en Tegucigalpa la asamblea del Foro de Sao Paolo y también la asamblea del Grupo de Puebla, otra organización de la izquierda internacional. Ominam llegó como uno de los coordinadores de este grupo. Ha sido una voz a la que han acudido varios miembros de la izquierda hondureña para afinar sus estrategias, acciones y búsqueda de solidaridad en los planes de Libre. Aunque ha mantenido un perfil bajo en el país, es un referente de la clase política y los activistas de la izquierda hondureña. Ha mantenido un nivel alto de conversación con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el principal asesor del gobierno de la presidenta Castro. Al perder libre, sin duda Marco Enríquez Ominam también ha perdido.

10. Juan Carlos Monedero