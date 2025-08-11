Apoyo de Castro a Maduro podría alejar inversión, advierten

Tegucigalpa, Honduras

Analistas advierten que el respaldo de la presidenta Xiomara Castro al régimen de Nicolás Maduro podría tener consecuencias negativas para Honduras y afectar a los migrantes hondureños en Estados Unidos. A través de un mensaje publicado en la cuenta de X de la presidenta, el Gobierno expresó su “plena solidaridad” con el pueblo venezolano y con Nicolás Maduro, al tiempo que rechazó “de manera categórica” las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos.

El jueves 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares. "Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes", dijo en su mensaje la fiscal general de Estados Unidos. Para el analista en temas internacionales, Graco Pérez, "está colocando a Honduras —Xiomara Castro— como colaborador de un gobierno que no solo ha sido señalado como ilegítimo, sino que está liderado por un señor con recompensa de 50 millones de dólares y acusaciones por narcotráfico". Según Pérez, esta postura podría afectar la imagen internacional del país y alejar la inversión extranjera. "Nadie va a querer ayudar o invertir en un país que tiene como aliado a otro señalado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Las represalias pueden ser grandes", advirtió. En el ámbito migratorio, el analista no descartó que la posición de la presidenta, asumida en nombre del Estado, influya en decisiones de cortes estadounidenses sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) y genere medidas como mayores aranceles, políticas migratorias más estrictas y otras sanciones económicas.

"Posturas no representan al pueblo hondureño"

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó: "Señora presidenta Xiomara Castro, debo decirle que millones de hondureños no estamos de acuerdo con su febril defensa del narcodictador Maduro, perseguido por la justicia de Estados Unidos, siendo lo correcto una posición de neutralidad por las graves consecuencias que puede padecer Honduras a raíz de su inclinación a un gobernante ligado a grupos catalogados de terroristas y narcos". Advirtió que "por la ligereza de sus expresiones, nos puede traer serias consecuencias en el ámbito diplomático, comercial, jurídico y hasta militar. Los graves errores diplomáticos de esta administración, que solo muestran su vocación antidemocrática y proclive a narcogobiernos, ponen en riesgo a nuestro país". El analista político Rafael Jerez lamentó que "Castro y Zelaya siempre han querido quedar bien frente a sus padrinos políticos, sin importar la humillación que suponga frente al mundo. No debe ser una sorpresa, al contrario, gracias Xiomara Castro por recordarle a los hondureños el camino que no debemos seguir más".