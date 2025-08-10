Nasry Asfura tras apoyo de Xiomara Castro a Maduro: "No representa a la mayoría"

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial por el Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció en contra de las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, donde respalda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la crisis social y política que enfrenta ese país.

Fue en una de sus giras políticas que Asfura afirmó que la postura de la mandataria no representa a la mayoría del pueblo hondureño.

“Estoy seguro de que el pensamiento de la presidenta no representa a la mayoría de hondureños, que queremos un país con democracia y respeto a los derechos humanos”, dijo el candidato presidencial.