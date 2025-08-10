María Elvira a Xiomara Castro: "Tú y los amiguitos de Maduro son una amenaza"

Tegucigalpa, Honduras.

A través de sus redes sociales, Salazar advirtió que la cercanía política entre Castro y “los amiguitos de Maduro” representa un riesgo para la democracia no solo en Honduras, sino en toda América Latina.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar lanzó fuertes críticas contra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro , luego de que esta manifestara públicamente su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ..

Según la congresista, el respaldo de la mandataria hondureña evidencia “un plan” para transformar el país centroamericano en “otra nación sometida, empobrecida y sin libertades”.

“Al respaldar a un régimen que ha destruido a Venezuela, dejas claro tu plan: convertir a Honduras en otra nación sometida, empobrecida y sin libertades”, señaló Salazar en su mensaje.

La legisladora republicana enfatizó que Nicolás Maduro no debe ser considerado un líder legítimo, sino “un dictador narcotraficante” con órdenes de captura emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y extradición.

El pronunciamiento de Salazar se da en respuesta a la declaración de la presidenta Castro, quien rechazó las recientes acusaciones y sanciones emitidas contra Maduro tras el anuncio del incremento de la recompensa por su detención.

En Honduras, el respaldo oficial de Xiomara Castro ha generado controversia dentro del espectro político nacional, con varias figuras que manifestaron su rechazo a que la presidenta haya expresado ese apoyo en representación del Estado, señalando que esto podría afectar las relaciones diplomáticas y la imagen internacional del país.