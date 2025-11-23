Alcaldesa de Puerto Cortés cerró la puerta a la reelección: "Cuatro años son suficientes"

María Luisa Martell no quiso seguir más frente al poder municipal en Puerto Cortés, pero se irá feliz, porque se va sin dejar deudas. Tiene claro como el machismo le impidió a la presidenta Xiomara Castro lograr sus metas como mujer en la política

María Luisa Martell Canizales fue una de las 14 mujeres que estuvieron al frente de una alcaldía en Honduras en el período 2022-2026.

San Pedro Sula, Honduras

María Luisa Martell Canizales es la única alcaldesa, de los 12 de Cortés, que no quiso cuatro años más. De cariño en Puerto Cortés todos le dicen profe Tita, y aunque quizá tenga detractores, la gran mayoría la trata con amor, respeto y admiración.

Tiene tres hijos, el menor de ellos con 38 años, es abuela de cinco nietos y entre sus planes está disfrutarlos al máximo, y viajar, pues no le han terminado de decir de un viaje cuando ya está subida en un avión.

En conversación con LA PRENSA Premium, la profe nos contó la razón por la que cedió la oportunidad política a Giancarlo Rodríguez, actual vicealcalde, para que la sucediera en la candidatura porteña por el Partido Liberal, y lo que opina del machismo y el papel de las mujeres en la política.

(María Luisa Martell mantuvo la hegemonía liberal que ha estado a la cabeza de Puerto Cortés en las últimas décadas y está segura que Giancarlo Rodríguez, actual vicealcalde y candidato para el periodo 2026-2030, será un digno sucesor.)

Usted es la única de todos las alcaldes de Cortés que no va por la reelección. ¿Qué pasó que no quiso un período más como habitual?

​​​​​​No, no quise. Fíjese que no quise. ¿Por qué? Pues hay que darle espacio a otras personas. No solamente uno puede ir desarrollando los pueblos. Y la otra situación también es que la familia uno la deja abandonadita. Y esto es un poco pasajero.

Me voy contenta, me voy agradecida con Dios, con la gente. No al 100%, pero sí se logró avanzar un poquito, con lo que teníamos en nuestro plan.

El licenciado Giancarlos Rodríguez, si Dios permite, será el próximo alcalde (él está ahorita de vicealcalde), va continuar y tiene que subir las expectativas, porque él ya sabe cómo quedamos, donde nos quedamos. Y quedan bastantes obras en proceso, que ya a él le va a tocar inaugurar y comenzar con las que no se han terminado. De igual manera, con los procesos que nos fracasaron.

¿Se irá feliz?
Me voy encantada. A mí me encanta esto, pude servir, pude conocer pude darme cuenta de cuánta necesidad hay en este municipio. Se hicieron tanto programas sociales para poder colaborar con las personas, sobre todo las más humildes, la tercera edad, los niños, pero sobre todo la tercera edad que es el grupo donde ya cuando llegamos a viejito, ya no nos quieren ni ver. Entonces, se atendió mucho esto. Y yo sé que Giancarlo va seguir a seguir con otras cosas mejores, porque cada cabeza va pensando, y eso es lo importante pienso yo de la política.

Me faltaron cuatro años, pero no. Que los agarre Gianca para seguir desarrollando.

Datos personales

Nombre completo: María Luisa Martell Canizales

Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1953

Lugar de nacimiento: Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés, Honduras

Estado civil: Casada

Hijo(s): Tiene 3 hijos

Docente en el Instituto Franklin Delano Roosevelt: 32 años

Directora del Instituto Educacional Porteño: 22 años

Puerto Cortés nos tenía habituados a alcaldes "eternos": Marlon Lara estuvo buen tiempo, al igual que Allan Ramos.

Sí, Marlon estuvo 12 años, y Allan estuvo 16. Yo estuve como vicealcaldesa dos periodos, pero lógico. No es lo mismo estar de alcalde, que de vicealcalde. Allí las decisiones ya se toman a nivel administrativo y allá se está bajo la órdenes del alcalde. Pero sí aprendí bastante, como le digo, me voy tan satisfecha, tan agradecida con los empleados, que la municipalidad como escaló exageradamente en todos los sentidos.

Escuché buenos comentarios sobre usted. No se va siendo mal querida, sino todo lo contrario. ¿Qué opina?

Gracias a Dios. Dios lo permitió así y fue él el que me dijo hasta aquí. Cuatro años son suficientes para poder colaborar, y luego ya seguir en mi casita disfrutando de la de mi familia.

María Luisa Martell fue vicealcaldesa del municipio de Puerto Cortés en los períodos: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022 y alcaldesa de Puerto Cortés, periodo 2022-2026.

¿Cree que es más dura la política para las mujeres?

De repente que sí, porque se sabe que el hombre a veces con ese machismo quiere poner barreras, pero en la medida que uno también lo permite, lo logra el hombre. Pero nosotros tenemos mucha capacidad. Mire el caso suyo, usted donde está y cuánta cosa puede decir. Pero usted lo demuestra con sus hechos. No poniéndose a alegar con nadie, ni insultando a nadie a través de las redes o a través de un micrófono, que es lo que a veces hacen los hombres cobardes.

Entonces, en ese aspecto, si usted sabe que las cosas no se están haciendo bien, entonces debe preocuparse porque quien va a ver los hechos es la gente, no va a ser un medio de comunicación o va a ser de repente un opositor, y nunca va a ver las cosas buenas.

Gracias al Señor, como le digo, siempre pusimos todos en manos de Dios. Y, sí salió todo tan bien. Nosotros no dejamos deudas. Sí tuvimos una deuda de parte de las administraciones anteriores, pero ya queda pagada, el licenciado Giancarlo queda limpito en sus finanzas. Queda con dinero, con todo pagado. No se le debe a nadie. Andamos llamando a los proveedores para que vayan a cobrar, a los contratistas.

¿Es en serio?

Sí, yo me río porque yo los llamo y les digo ´necesito pagarles, ahí está ese dinero´. Entonces, a raíz de todo eso, hemos logrado verdad que las contratistas, trabajen, no se atrasen. No tengan que pagar tanto interés, porque, trabajo terminado, trabajo pagado. Siempre y cuando estén con la documentación al día, aquí salen cheques todos los días por diferentes cantidades, pero no le debemos a nadie.

Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso y se ha reflejado mucho en esta institución, una institución tan noble. Su personal con un compromiso grande, desde los gerentes. Yo les digo que aquí todos somos una familia, desde el que recoge una hoja hasta la parte alta de lo que es la alcaldía. Todos sus departamentos , son personas bien comprometidas.

¿Qué planes hay ahora para usted, profe? ¿Qué hará cuando entregue el poder?

A estas alturas todavía no lo sé, porque ya a estas alturas son los hijos los que lo mandan a uno. Ellos me dicen: 'Mami, qué bien que ya vas a salir de ahí. Te vas a venir para acá'. Vamos a ver que es lo que depara Dios.

¿Le gusta viajar, profe?

Cuando me dicen que voy para tal lado, yo ya estoy sentada en el avión. Ya ahorita mi don ya está haciendo planes.

¿Qué consejo le daría a todas esas mujeres que van aspirando a un cargo público o que quieren relevar a esos hombres que llevan años ostentando el poder?

Uno tiene que luchar, uno tiene capacidad de poner en contexto sus conocimientos, de enseñarle a las comunidades que podemos hacer mucho juntas. Nosotros tenemos una oficina municipal de la mujer, y no tiene idea de cómo ha crecido esa oficina municipal. Aquí se le capacita a las mujeres, y les enseñamos que nosotros no somos un objeto.

De que el hombre no pone por aquí, nos quita y nos pone por allá, y eso no es así. Nosotras también tenemos una capacidad para poder demostrar nuestra responsabilidades. Y lo más bonito de nosotras como mujeres, y eso yo lo digo a todos y a los cuatro vientos, es la transparencia de nosotros, la administración. Nosotras con eso nacemos, si somos administradoras de nuestros lugares. Los esposos no hacen nada sin la ayuda de nosotros.

Yo les digo a las mujeres cuando ando por esos lados: Hasta para criar los hijos de ellos mismos buscan otras mujeres. No son capaces de quedarse con ellos. Se lo dejan a las mujeres. Entonces, ¿por qué el hombre quiere doblegarlo a uno? Más bien nosotras somos las que podemos ayudarles a ellos.

Giancarlo en su planilla escogió llevar a una mujer como vicealcaldesa, una mujer abogada. Él sabe que el género vale, la mujer vale. Sin menospreciar al hombre, uno es más temeroso para hacer ciertas cosas dentro de la corrupción. Uno tiene más cuidado. Esas mujeres no deben declinar deben de luchar.

(Muchas generaciones de porteños la tienen en alta estima porque fue docente del instituto Franklin Delano Roosevelt y directora del Instituto Educacional Porteño. En su gestión veló por empoderar a las mujeres y darle espacios dignos a los adultos mayores.)

¿Aún hay mucho machismo en Honduras, en la política?

Sí, las mujeres lo pueden lograr, pero es una lástima que el machismo siguió. En el caso de nuestra presidenta, una mujer que no lo logró contra el machismo.

¿Por qué no lo logró la Presidenta?

No lo logró, porque ya sabemos a la par de ella quién está y no la dejó. Hasta en eso uno tiene que ponerle (...) yo le puedo escuchar una recomendación a mi esposo, pero no es que me va a dar una orden, por qué yo sé a qué me metí y sé que la necesidad de acá. Y soy yo la que voy a disponer. Pero no me puedo someter a 'que hace esto'. A cuenta de qué.

Ella hizo lo que pudo, pero, pienso yo y es una percepción muy personal, que no se pudo desarrollar a lo largo de ancho de lo que es Honduras en relación a las mujeres. Ya el trabajo como administradora habrá algunas condiciones evaluadoras que le van a ver si lo logró o no. Yo por lo menos es lo que percibo. Pero eso lo que no perdió, por lo menos, es lo que percibe. Como gobierno sí, particularmente sí, nos tuvieron al día con las transferencias.

Porque si bien nosotros somos liberales, pero tampoco podemos dejar ver las cosas buenas que hace el Estado como tal en este sentido. Las transferencias al día, las dos personas que han estado en Finanzas han sido muy anuentes. Como yo estoy en el Consejo Portuario, tuve mucho acercamiento con ellos en el escaso de Marlon Ochoa, cuando estuvo, y en dl caso de Christian Duarte. Eso nos ha permitido nosotros avanzar mucho y en no tener las deudas, aunque ahorita nos deben dos trimestres de transferencias.

Vale la pena meterse a estos cargos.

¿Lo disfrutó entonces?

Sí. Yo disfruté como disfrutó de mi doctrina. Yo disfruté de una cantidad. El tiempo es bien cortito, pero muy bonito.

¿Cuáles son sus obras insignes?

La casa de la cultura. El sendero de la laguna que fue mi sueño desde que entré, y que ya queda en camino, y la casa del adulto mayor. También está el bulevar que estamos haciendo para el abuelo, para que se vayan a descansar en las tardes y queremos ver que más les ponemos ahí.

Fue electa mariscal invitada en Nueva York.

