Alcaldesa de Puerto Cortés cerró la puerta a la reelección: "Cuatro años son suficientes"

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://ampcwp.ampuertocortes.hn/inicio/corporacion-municipal/" target="_blank">María Luisa Martell Canizales</a> es la única alcaldesa, de los 12 de Cortés, que no quiso cuatro años más. De cariño en Puerto Cortés todos le dicen profe Tita, y aunque quizá tenga detractores, la gran mayoría la trata con amor, respeto y admiración.Tiene tres hijos, el menor de ellos con 38 años, es abuela de cinco nietos y entre sus planes está disfrutarlos al máximo, y viajar, pues no le han terminado de decir de un viaje cuando ya está subida en un avión.En conversación con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium" target="_blank">LA PRENSA Premium</a>, la profe nos contó la razón por la que cedió la oportunidad política a Giancarlo Rodríguez, actual vicealcalde, para que la sucediera en la candidatura porteña por el Partido Liberal, y lo que opina del machismo y el papel de las mujeres en la política.