Alcaldesa de Puerto Cortés cerró la puerta a la reelección: "Cuatro años son suficientes"

San Pedro Sula, Honduras

María Luisa Martell Canizales es la única alcaldesa, de los 12 de Cortés, que no quiso cuatro años más. De cariño en Puerto Cortés todos le dicen profe Tita, y aunque quizá tenga detractores, la gran mayoría la trata con amor, respeto y admiración. Tiene tres hijos, el menor de ellos con 38 años, es abuela de cinco nietos y entre sus planes está disfrutarlos al máximo, y viajar, pues no le han terminado de decir de un viaje cuando ya está subida en un avión. En conversación con LA PRENSA Premium, la profe nos contó la razón por la que cedió la oportunidad política a Giancarlo Rodríguez, actual vicealcalde, para que la sucediera en la candidatura porteña por el Partido Liberal, y lo que opina del machismo y el papel de las mujeres en la política.

Usted es la única de todos las alcaldes de Cortés que no va por la reelección. ¿Qué pasó que no quiso un período más como habitual? ​​​​​​No, no quise. Fíjese que no quise. ¿Por qué? Pues hay que darle espacio a otras personas. No solamente uno puede ir desarrollando los pueblos. Y la otra situación también es que la familia uno la deja abandonadita. Y esto es un poco pasajero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Me voy contenta, me voy agradecida con Dios, con la gente. No al 100%, pero sí se logró avanzar un poquito, con lo que teníamos en nuestro plan. El licenciado Giancarlos Rodríguez, si Dios permite, será el próximo alcalde (él está ahorita de vicealcalde), va continuar y tiene que subir las expectativas, porque él ya sabe cómo quedamos, donde nos quedamos. Y quedan bastantes obras en proceso, que ya a él le va a tocar inaugurar y comenzar con las que no se han terminado. De igual manera, con los procesos que nos fracasaron. ¿Se irá feliz?

Me voy encantada. A mí me encanta esto, pude servir, pude conocer pude darme cuenta de cuánta necesidad hay en este municipio. Se hicieron tanto programas sociales para poder colaborar con las personas, sobre todo las más humildes, la tercera edad, los niños, pero sobre todo la tercera edad que es el grupo donde ya cuando llegamos a viejito, ya no nos quieren ni ver. Entonces, se atendió mucho esto. Y yo sé que Giancarlo va seguir a seguir con otras cosas mejores, porque cada cabeza va pensando, y eso es lo importante pienso yo de la política. Me faltaron cuatro años, pero no. Que los agarre Gianca para seguir desarrollando.

Datos personales Nombre completo: María Luisa Martell Canizales Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1953 Lugar de nacimiento: Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés, Honduras Estado civil: Casada Hijo(s): Tiene 3 hijos Docente en el Instituto Franklin Delano Roosevelt: 32 años Directora del Instituto Educacional Porteño: 22 años

Puerto Cortés nos tenía habituados a alcaldes "eternos": Marlon Lara estuvo buen tiempo, al igual que Allan Ramos. Sí, Marlon estuvo 12 años, y Allan estuvo 16. Yo estuve como vicealcaldesa dos periodos, pero lógico. No es lo mismo estar de alcalde, que de vicealcalde. Allí las decisiones ya se toman a nivel administrativo y allá se está bajo la órdenes del alcalde. Pero sí aprendí bastante, como le digo, me voy tan satisfecha, tan agradecida con los empleados, que la municipalidad como escaló exageradamente en todos los sentidos. Escuché buenos comentarios sobre usted. No se va siendo mal querida, sino todo lo contrario. ¿Qué opina? Gracias a Dios. Dios lo permitió así y fue él el que me dijo hasta aquí. Cuatro años son suficientes para poder colaborar, y luego ya seguir en mi casita disfrutando de la de mi familia.

¿Cree que es más dura la política para las mujeres? De repente que sí, porque se sabe que el hombre a veces con ese machismo quiere poner barreras, pero en la medida que uno también lo permite, lo logra el hombre. Pero nosotros tenemos mucha capacidad. Mire el caso suyo, usted donde está y cuánta cosa puede decir. Pero usted lo demuestra con sus hechos. No poniéndose a alegar con nadie, ni insultando a nadie a través de las redes o a través de un micrófono, que es lo que a veces hacen los hombres cobardes. Entonces, en ese aspecto, si usted sabe que las cosas no se están haciendo bien, entonces debe preocuparse porque quien va a ver los hechos es la gente, no va a ser un medio de comunicación o va a ser de repente un opositor, y nunca va a ver las cosas buenas. Gracias al Señor, como le digo, siempre pusimos todos en manos de Dios. Y, sí salió todo tan bien. Nosotros no dejamos deudas. Sí tuvimos una deuda de parte de las administraciones anteriores, pero ya queda pagada, el licenciado Giancarlo queda limpito en sus finanzas. Queda con dinero, con todo pagado. No se le debe a nadie. Andamos llamando a los proveedores para que vayan a cobrar, a los contratistas. ¿Es en serio? Sí, yo me río porque yo los llamo y les digo ´necesito pagarles, ahí está ese dinero´. Entonces, a raíz de todo eso, hemos logrado verdad que las contratistas, trabajen, no se atrasen. No tengan que pagar tanto interés, porque, trabajo terminado, trabajo pagado. Siempre y cuando estén con la documentación al día, aquí salen cheques todos los días por diferentes cantidades, pero no le debemos a nadie. Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso y se ha reflejado mucho en esta institución, una institución tan noble. Su personal con un compromiso grande, desde los gerentes. Yo les digo que aquí todos somos una familia, desde el que recoge una hoja hasta la parte alta de lo que es la alcaldía. Todos sus departamentos , son personas bien comprometidas. ¿Qué planes hay ahora para usted, profe? ¿Qué hará cuando entregue el poder? A estas alturas todavía no lo sé, porque ya a estas alturas son los hijos los que lo mandan a uno. Ellos me dicen: 'Mami, qué bien que ya vas a salir de ahí. Te vas a venir para acá'. Vamos a ver que es lo que depara Dios. ¿Le gusta viajar, profe? Cuando me dicen que voy para tal lado, yo ya estoy sentada en el avión. Ya ahorita mi don ya está haciendo planes. ¿Qué consejo le daría a todas esas mujeres que van aspirando a un cargo público o que quieren relevar a esos hombres que llevan años ostentando el poder? Uno tiene que luchar, uno tiene capacidad de poner en contexto sus conocimientos, de enseñarle a las comunidades que podemos hacer mucho juntas. Nosotros tenemos una oficina municipal de la mujer, y no tiene idea de cómo ha crecido esa oficina municipal. Aquí se le capacita a las mujeres, y les enseñamos que nosotros no somos un objeto. De que el hombre no pone por aquí, nos quita y nos pone por allá, y eso no es así. Nosotras también tenemos una capacidad para poder demostrar nuestra responsabilidades. Y lo más bonito de nosotras como mujeres, y eso yo lo digo a todos y a los cuatro vientos, es la transparencia de nosotros, la administración. Nosotras con eso nacemos, si somos administradoras de nuestros lugares. Los esposos no hacen nada sin la ayuda de nosotros. Yo les digo a las mujeres cuando ando por esos lados: Hasta para criar los hijos de ellos mismos buscan otras mujeres. No son capaces de quedarse con ellos. Se lo dejan a las mujeres. Entonces, ¿por qué el hombre quiere doblegarlo a uno? Más bien nosotras somos las que podemos ayudarles a ellos. Giancarlo en su planilla escogió llevar a una mujer como vicealcaldesa, una mujer abogada. Él sabe que el género vale, la mujer vale. Sin menospreciar al hombre, uno es más temeroso para hacer ciertas cosas dentro de la corrupción. Uno tiene más cuidado. Esas mujeres no deben declinar deben de luchar.