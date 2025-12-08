Tribunal declara culpable a asesino de abogada Saddie Karina Araque

San Pedro Sula, Honduras

La terna de jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable al imputado por el asesinato de la abogada Saddie Karina Araque Machado. El fallo condenatorio fue emitido por unanimidad por los tres juzgadores de ese órgano jurisdiccional contra César Raúl Quintanilla García.

La abogada Araque fue asesinada el 1 de marzo de 2018 en la colonia La Portuaria de Puerto Cortés. En ese momento se bajó de su motocicleta, en la que se conducía con su hija, y cuando se disponía a ingresar a su vivienda fue atacada a balazos por un individuo. Según la relación de hechos que consta en el expediente judicial, el sicario descendió de un pick-up marca Toyota Tacoma, conducido por otro individuo, en el cual huyó tras perpetrar el crimen contra la profesional del derecho. El Ministerio Público (MP), a través de acusadores de la Unidad de Muertes Violentas de Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, presentó la prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado César Raúl Quintanilla García.

Testigos protegidos hundieron a César Raúl Quintanilla

Las autoridades del MP informaron que la prueba madre para demostrar la culpabilidad de Quintanilla García es la declaración de dos testigos protegidos, quienes ubican al acusado en la escena del crimen y lo identifican plenamente como el individuo que disparó y mató a la abogada. Además, los testigos describen los hechos ocurridos en el asesinato de Saddie Karina Araque Machado, quien tenía 45 años al momento de su muerte. Las averiguaciones del MP indican que César Raúl Quintanilla García habría ultimado a la profesional del derecho por encargo. La teoría que manejan las autoridades del ente acusador señala que el crimen de la abogada estaría relacionado con el ejercicio de sus funciones como profesional del derecho. Según las indagaciones, Saddie Karina Araque Machado trabajaba embarcando marinos y en la colocación de personas en empleos. La hipótesis de los acusadores del MP es que el asesinato se habría derivado de un caso relacionado con esas actividades.