Carlos Miranda: “La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años”

Tras su octavo triunfo, Carlos Miranda destaca que el municipio dejó atrás el estancamiento. "Llegamos en 1998 y encontramos una ciudad estacionada en el tiempo, una ciudad dormida", asegura.

Carlos Miranda: “La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años”

Carlos Miranda fue reelegido para un nuevo período como alcalde de Comayagua. Promete macroproyectos, empleo y mejorar la movilidad urbana.

 Foto cortesía: Bery Álvarez
  • 04 de diciembre de 2025 a las 23:38 /
  • Jessica Figueroa
San Pedro Sula, Cortés

Comayagua volvió a confiar en Carlos Miranda para dirigir el municipio por cuatro años; cuatro que se sumarán a los 28 que ya lleva al frente de este pujante municipio del centro de Honduras.

El alcalde reelecto afirma que la confianza ciudadana lo compromete a seguir impulsando macroproyectos, mejorar la movilidad y fortalecer el empleo, mientras asegura que la ciudad vive su etapa de mayor crecimiento en décadas. Esto dijo en entrevista con LA PRENSA.

Señor alcalde, a cinco días de las elecciones, ¿cómo se siente al haber logrado su octavo período como alcalde?
Bueno, cada día más comprometido, porque lograr un triunfo consecutivo por octava ocasión significa que hay confianza en nuestro trabajo, que la gente sigue teniendo esperanza y, sobre todo, creen en nosotros como un alcalde que ha sabido manejar los destinos del municipio. Eso, además de agradecerlo, nos compromete a continuar trabajando cada día más.

“No me vendí, por mi credibilidad y principios la gente confió en mí”: Carlos Umaña

¿Por qué cree que el pueblo de Comayagua lo sigue favoreciendo con el voto?
Porque siempre nos hemos dedicado a hacer las cosas bien. Creo que cuando se trabaja de muy buena fe, con compromiso, visión y transparencia, la gente sigue creyendo en nosotros. Eso prácticamente nos anima a continuar con este proyecto de municipio.

En Comayagua hay una generación entera que ha crecido en el tiempo que lleva como jefe edilicio. ¿Cuál es su compromiso con ellos?
El compromiso es permanente con toda la sociedad, y los jóvenes siempre tienen un punto especial. Estamos convencidos de que la juventud es la esperanza eterna del mundo y tenemos mucha esperanza en nuestros jóvenes. Por esa razón hacemos grandes esfuerzos para que tengan oportunidades. Esta juventud está ubicada en un punto especial de la agenda de trabajo.

Carlos Miranda y su corporación se proponen la ejecución de seis macroproyectos. Este paso a desnivel es uno de los proyectados.

Carlos Miranda y su corporación se proponen la ejecución de seis macroproyectos. Este paso a desnivel es uno de los proyectados.

Si hoy pudiera resumir sus 28 años de gestión, ¿qué es lo que más lo hace sentir orgulloso?
Es difícil resumir 28 años en poco tiempo, pero hay grandes logros. Llegamos en 1998 y encontramos una ciudad estacionada en el tiempo, una ciudad dormida. La hemos despertado. Hemos trabajado para recuperar su grandeza, ponerla en valor y convertirla en una de las ciudades más pujantes del país. La hemos transformado en una ciudad con su propia imagen, admirada y de la cual sus ciudadanos se sienten muy orgullosos

¿Cree que Comayagua ya tiene su ADN?
Comayagua ya entendió que el desarrollo es un proceso continuo y que hay que seguir trabajando cada día más para hacer mejor las cosas. La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años; hoy es una ciudad que crece y se desarrolla integralmente. Tal vez no un ADN como tal, pero sí la marca de nuestro trabajo por muchos años.

¿Qué le falta a Comayagua? ¿Qué planea para estos próximos cuatro años?
Una ciudad que se desarrolla integralmente exige cada día más. Con el ritmo que lleva Comayagua, necesita grandes cosas. Estamos trabajando con macroproyectos; ya superamos la etapa de los microproyectos y de cubrir necesidades básicas. Ahora buscamos convertirla en una ciudad de grandeza.

Uno de los mayores problemas es el tema vehicular; lo estamos resolviendo con un plan estratégico para mejorar la movilidad. También impulsamos la economía y el empleo, fundamentales para generar riqueza en la ciudad.

En política, ¿piensa seguir más tiempo? ¿O 32 años ya son suficientes?
Dios es quien tiene los planes para nosotros. Nunca pensé ser político, mucho menos alcalde. No me considero un político tradicional. Llegué con una mentalidad diferente, aprovechando mi experiencia en programas de desarrollo social comunitario.

Eso nos permitió construir una gestión municipal distinta. Esta municipalidad tiene un modelo de trabajo, administrativo y de respuesta a la sociedad totalmente diferente a la mayoría de las alcaldías.

¿Qué mensaje le manda al candidato Salvador Nasralla ante el ambiente de incertidumbre por los cambios en los conteos?
No es para menos vivir momentos de incertidumbre, sabiendo cuánto esfuerzo se ha hecho. Pero los planes de Dios son perfectos. Yo le diría al ingeniero Nasralla que tome las cosas con sabiduría y calma. Si es el plan de Dios que él sea presidente, eso va a llegar.

Soterrado de Cables en el Centro Histórico de la ciudad (Homologación de Aceras, Mueblería Urbana y Arborización). Además prevé un malecón de la franja del Río Chiquito(desde el B° Sta. Lucía hasta la Cámara de Comercio) y la segunda planta del parqueo municipal.

Soterrado de Cables en el Centro Histórico de la ciudad (Homologación de Aceras, Mueblería Urbana y Arborización). Además prevé un malecón de la franja del Río Chiquito(desde el B° Sta. Lucía hasta la Cámara de Comercio) y la segunda planta del parqueo municipal.
Te gustó este artículo, compártelo
Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

Ver más