Carlos Miranda: “La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años”

San Pedro Sula, Cortés

Comayagua volvió a confiar en Carlos Miranda para dirigir el municipio por cuatro años; cuatro que se sumarán a los 28 que ya lleva al frente de este pujante municipio del centro de Honduras. El alcalde reelecto afirma que la confianza ciudadana lo compromete a seguir impulsando macroproyectos, mejorar la movilidad y fortalecer el empleo, mientras asegura que la ciudad vive su etapa de mayor crecimiento en décadas. Esto dijo en entrevista con LA PRENSA. Señor alcalde, a cinco días de las elecciones, ¿cómo se siente al haber logrado su octavo período como alcalde?

Bueno, cada día más comprometido, porque lograr un triunfo consecutivo por octava ocasión significa que hay confianza en nuestro trabajo, que la gente sigue teniendo esperanza y, sobre todo, creen en nosotros como un alcalde que ha sabido manejar los destinos del municipio. Eso, además de agradecerlo, nos compromete a continuar trabajando cada día más.

¿Por qué cree que el pueblo de Comayagua lo sigue favoreciendo con el voto?

Porque siempre nos hemos dedicado a hacer las cosas bien. Creo que cuando se trabaja de muy buena fe, con compromiso, visión y transparencia, la gente sigue creyendo en nosotros. Eso prácticamente nos anima a continuar con este proyecto de municipio. En Comayagua hay una generación entera que ha crecido en el tiempo que lleva como jefe edilicio. ¿Cuál es su compromiso con ellos?

El compromiso es permanente con toda la sociedad, y los jóvenes siempre tienen un punto especial. Estamos convencidos de que la juventud es la esperanza eterna del mundo y tenemos mucha esperanza en nuestros jóvenes. Por esa razón hacemos grandes esfuerzos para que tengan oportunidades. Esta juventud está ubicada en un punto especial de la agenda de trabajo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.