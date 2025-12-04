Carlos Miranda: “La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años”

<b>Si hoy pudiera resumir sus 28 años de gestión, ¿qué es lo que más lo hace sentir orgulloso?</b><br />Es difícil resumir 28 años en poco tiempo, pero hay grandes logros. Llegamos en 1998 y encontramos una ciudad estacionada en el tiempo, una ciudad dormida. La hemos despertado. Hemos trabajado para recuperar su grandeza, ponerla en valor y convertirla en una de las ciudades más pujantes del país. La hemos transformado en una ciudad con su propia imagen, admirada y de la cual sus ciudadanos se sienten muy orgullosos<b>¿Cree que Comayagua ya tiene su ADN?</b><br />Comayagua ya entendió que el desarrollo es un proceso continuo y que hay que seguir trabajando cada día más para hacer mejor las cosas. La Comayagua de hoy no es la de hace 20 años; hoy es una ciudad que crece y se desarrolla integralmente. Tal vez no un ADN como tal, pero sí la marca de nuestro trabajo por muchos años.<br /><br /><b>¿Qué le falta a Comayagua? ¿Qué planea para estos próximos cuatro años?</b><br />Una ciudad que se desarrolla integralmente exige cada día más. Con el ritmo que lleva Comayagua, necesita grandes cosas. Estamos trabajando con macroproyectos; ya superamos la etapa de los microproyectos y de cubrir necesidades básicas. Ahora buscamos convertirla en una ciudad de grandeza.Uno de los mayores problemas es el tema vehicular; lo estamos resolviendo con un plan estratégico para mejorar la movilidad. También impulsamos la economía y el empleo, fundamentales para generar riqueza en la ciudad.<b>En política, ¿piensa seguir más tiempo? ¿O 32 años ya son suficientes?</b><br />Dios es quien tiene los planes para nosotros. Nunca pensé ser político, mucho menos alcalde. No me considero un político tradicional. Llegué con una mentalidad diferente, aprovechando mi experiencia en programas de desarrollo social comunitario.Eso nos permitió construir una gestión municipal distinta. Esta municipalidad tiene un modelo de trabajo, administrativo y de respuesta a la sociedad totalmente diferente a la mayoría de las alcaldías.<b>¿Qué mensaje le manda al candidato Salvador Nasralla ante el ambiente de incertidumbre por los cambios en los conteos?</b><br />No es para menos vivir momentos de incertidumbre, sabiendo cuánto esfuerzo se ha hecho. Pero los planes de Dios son perfectos. Yo le diría al ingeniero Nasralla que tome las cosas con sabiduría y calma. Si es el plan de Dios que él sea presidente, eso va a llegar.