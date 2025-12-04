Subsecretario de Estado de USA expresa preocupación por elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Christopher Landau, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, expresó este jueves su preocupación sobre el proceso electoral en Honduras y señaló que la democracia del país “está en tela de juicio”.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Landau afirmó que “el pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz”, al tiempo que pidió a todas las fuerzas políticas garantizar la transparencia del proceso.

“Ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras. El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz. Todos los partidos deben defender la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la total transparencia y el correcto recuento de cada voto y acta. Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”, escribió el funcionario.