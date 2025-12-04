Subsecretario de Estado de USA expresa preocupación por elecciones en Honduras

Christopher Landau, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, expresó este jueves su preocupación sobre el proceso electoral en Honduras y señaló que la democracia del país “está en tela de juicio”.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, Landau afirmó que “el pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz”, al tiempo que pidió a todas las fuerzas políticas garantizar la transparencia del proceso.
“Ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras. El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz. Todos los partidos deben defender la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la total transparencia y el correcto recuento de cada voto y acta. Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”, escribió el funcionario.
.@POTUS @realDonaldTrump has made clear that democracy is on trial in this election in Honduras. The Honduran people deserve to have their will respected and voices heard. All parties must uphold the independence of the National Electoral Council (CNE) to ensure full transparency...— Christopher Landau (@DeputySecState) December 5, 2025
La declaración se produce en medio de un ambiente político tenso, marcado por denuncias de irregularidades en la transmisión de resultados preliminares y reclamos de diversas agrupaciones sobre fallas en el sistema de conteo.
El señalamiento de Landau incrementa la presión internacional para que el CNE mantenga autonomía en la administración del proceso electoral y en el escrutinio final.
Más temprano el CNE pidió a los políticos "demostrar la madurez" y garantizó la confiabilidad del proceso electoral , después de que el candidato presidencia, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un supuesto "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado.
"Era predecible que sería una elección estrecha. Dijimos la noche de la elección que los márgenes serían cerrados. Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige", escribió en X Cossette López-Osorio, consejera del CNE.