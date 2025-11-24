Estados Unidos busca en Guatemala a "El Porkys"

Guatemala, Guatemala.

Las autoridades de Estados Unidos y Guatemala han incrementado en los últimos días sus esfuerzos conjuntos para localizar a Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porkys”, considerado por el FBI como uno de los fugitivos más peligrosos del hemisferio y pieza clave en la estructura de la Mara MS-13 en Centroamérica. La intensificación de las operaciones se da en medio de informes de inteligencia que sugieren que el líder criminal podría haberse desplazado recientemente hacia territorio guatemalteco, motivo por el cual la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano, unidad especializada del FBI contra el crimen organizado transnacional, ha ampliado su presencia y colaboración con las instituciones de seguridad locales. La búsqueda se concentra en distintas zonas fronterizas y áreas urbanas donde se presume que la MS-13 mantiene presencia. Fuentes de inteligencia sostienen que Archaga Carías podría estar utilizando rutas clandestinas y apoyo logístico de células locales para evitar su localización.

Archaga Carías figura desde hace varios años en la lista de los "10 fugitivos más buscados" del Buró Federal de Investigaciones. La agencia estadounidense lo señala como un actor relevante en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, así como en operaciones que incluyen lavado de dinero, coordinación de asesinatos y suministro de armas a la estructura de la MS-13. Las autoridades estadounidenses describen a "El Porkys" como un individuo "extremadamente peligroso", motivo por el cual han elevado la recompensa por información que permita su captura o condena. El monto actual asciende a , una cifra poco común incluso en casos de crimen organizado transnacional.

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unidos, Archaga Carías enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de cocaína, participación en una empresa criminal bajo la ley Rico y posesión de armas de guerra destinadas a actividades de narcotráfico. Investigaciones federales lo vinculan con el transporte de múltiples toneladas de droga a través de Honduras y con la orden de asesinatos de rivales y colaboradores dentro de la MS-13.

Su historial también incluye un episodio que marcó su trayectoria criminal. En 2020 escapó de los juzgados de El Progreso con apoyo de un comando fuertemente armado, un hecho que reforzó su reputación dentro de la organización y elevó su prioridad para las agencias de seguridad estadounidenses.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala reiteró que ambos países mantienen “una cooperación firme y continua” para desarticular redes delictivas de carácter transnacional. El anuncio fue acompañado de un llamado a la ciudadanía para proporcionar información que ayude a dar con el paradero del fugitivo.

Descripción oficial

Las autoridades estadounidenses han difundido los datos físicos y generales de Archaga Carías para facilitar su identificación: - Alias: Alexander Mendoza, Yulán Andony Archaga Carías, “Porky” - Fechas de nacimiento utilizadas: 13 de febrero de 1982 y 21 de enero de 1982 - Lugar de nacimiento: San Pedro Sula, Cortés, Honduras - Cabello: negro - Ojos: café - Estatura: 1.65 metros (5’5”) - Peso: 72.5 kilogramos - Sexo: masculino - Color: blanco (hispano) - Nacionalidad: hondureña Las autoridades además advierten que se cree que el fugitivo solo habla español. El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información verificable que conduzca a su captura o condena.

Rumores de captura

A inicios de febrero de este año trascendió en redes sociales y sitios web de noticias que "El Porkys" había sido detenido en la isla de San Andrés (Colombia), en un operativo conjunto supuestamente liderado por la DEA, fuerzas colombianas y del Reino Unido. Según esos reportes, la detención se había dado en la madrugada del 9 de febrero, en la zona conocida como Orange Hill, y se le había incautado una gran cantidad de cocaína, aproximadamente 2,750 kilogramos.