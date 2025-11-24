Javier López reacciona tras triunfo y deja: "se va a ver al mejor Motagua"

San Pedro Sula, Honduras.

El estratega europeo atendió a los medios de comunicación luego de conseguir los tres puntos en San Pedro Sula y se refirió a la buena cuota de victorias que ha tenido el club en las recientes jornadas. Hoy, el Motagua se coloca en el tercer puesto con 31 unidades a 5 del Marathón que cayó ante el Olimpia.

El Motagua logró un gran triunfo sobre Real España este domingo 23 de noviembre, uno que le permite seguir luchando por el segundo lugar en las últimas jornadas. Es por ello que Javier López, entrenador de los Azules, valoró el trabajo del equipo en la recta final del Apertura 2025.

Javier López explicó que por temas de las bajas y selección, el Ciclón Azul ha superado un mes difícil, recordando la dura eliminación de la Copa Centroamericana , pero se mantiene ilusionado y señala que en esta recta final: "se va a ver al mejor Motagua "

El triunfo: "Para nosotros es un objetivo importante, alcanzarlo tres semanas antes de finalizar la misma es la verdad muy positivo teniendo en cuenta como comenzó el equipo el torneo, por lo tanto fue un partido como todos los que hemos ganado este año, salvo el tema del Choloma (0-3), todos los demás han sido como los de hoy, igualado, que se define en pequeños detalles y ese balón parado nos dio la victoria, el esfuerzo de los jugadores, seis que regresaban de Selección, partido entre semana ante Potros y el de hoy, dos rivales durísimos. Aprovecho para felicitar al Real España, la mano de su entrenador se nota y es una bendición el haber ganado este partido".

Cuatro victorias consecutivas: "Felicito al equipo porque ha sido un mes difícil, entre los que estaban en Selección y los lesionados, ha sido complicado para el grupo; hemos tenido siempre una media de 8 a 10 bajas y aun así lo sacamos adelante. Veníamos también golpeados por el tema de la Copa Centroamericana y además, en el calendario ante dos rivales duros. La verdad que nos ha pasado de todo y los hemos sacado adelante y a partir de ahora tenemos a toda nuestra plantilla a disposición y seguro se va a ver al mejor Motagua en esta recta final".

La jugada preparada: "Si, toda esta parte del juego la tenemos analizada, como se coloca el rival y vamos generando la ocupación de los espacios. Hoy salió, a veces no te sale nada, es fútbol; a veces estos partidos que comienzan ganando en el minuto 1 cuesta mucho ganarlos, parece una cosa y acaba siendo a otra. Felicitó al equipo, porque en el contexto en el que estamos, poder haber sacado estos cuatro partidos adelante es de aplaudir".

¿Ya encontró su equipo titular? "En todas las posiciones han habido cambios, creo que no he podido repetir una alienación en ningún partido, por tema de selección, menores, tarjetas, lesiones y en el caso del portero, pues es el de cualquier otra posición donde han habido modificaciones y este mes nos ha dado la oportunidad de darle minutos a otros jugadores. Tenemos una serie de jugadores jóvenes que están levantando la mano y eso nos ayuda a ser más competitivos".