Real España vs Motagua, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras: Horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

Tras el duro golpe de la Selección Nacional de Honduras sin poder clasificar al Mundial 2026 , la actividad ha retornado en el campeonato con emocionantes duelos.

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras finaliza este domingo con dos atractivos duelos en donde aparecen involucrados los cuatro clubes grandes de la primera división del fútbol hondureño.

Hoy en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el Real España estará recibiendo al Fútbol Club Motagua en uno de los partidos más atractivos que tendremos durante este fin de semana en el campeonato local.

Ambos clubes necesitan de una victoria para sellar su pase a la triangular final y así poder pelear en la recta final del torneo por ese ansiado título.

La máquina del Real España llega a este encuentro deportivo en el cuarto lugar con 25 puntos, en una temporada que ha estado llena de altibajos.

En el caso del Motagua, jugaron el pasado jueves y pudieron vencer 3-2 a los Potros del Olancho FC, por lo que buscarán un nuevo triunfo. En la clasificación, el conjunto azul es tercero con 28 unidades.