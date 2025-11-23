Tabla de posiciones en Honduras: Olimpia toma distancia y así quedó Marathón

¡Líderes indiscutibles! El Olimpia fue contundente y este domingo 23 de noviembre regresó al camino del triunfo tras derrotar a Marathón en un vibrante clásico. Los Albos vencieron por 3-2 a los verdolagas y se afianzan en el liderato del Torneo Apertura 2025.
Los leones superaron al Monstruo Verde con goles de Yustin Arboleda, Jorge Benguché y Clinton Bennet, fueron los anotadores para el cuadro local, mientras que para la visita Nicolás Messiniti se destapó con doblete para el descuento.
Con este resultado, el Olimpia se adueña del primer lugar con 40 puntos y deja al Marathón en la segunda plaza con 36 unidades. Los verdolagas solo podrían escalar con un tropiezo de los Albos en las últimas fechas.
El tercer lugar lo ocupa el Motagua con 28 unidades y que se enfrenta esta noche al Real España; la Máquina Aurinegra está en el cuarto puesto con 25 puntos y buscará emparejarse con el Ciclón Azul.
Los Lobos de la UPNFM pasaron al quinto lugar luego de vencer por la mínima al Juticalpa FC; los universitarios alcanzaron las 24 unidades. Por su parte, el Olancho FC se quedó estancado en el sexto puesto con 23 unidades luego de la derrota sufrida ante los Azules el pasado jueves: en esta fecha 18 descansaron.
El Platense en su retorno a la Liga Nacional ha tenido una gran actuación y el pasado viernes goleó al CD Choloma con poker de Erick Puerto. Este resultado le permitió escalar al séptimo lugar con 22 unidades.
Le sigue el Juticalpa FC con 20 puntos, Génesis PN con 16 y el CD Choloma con 11. En el fondo de la tabla de posiciones se ubica el Victoria, que en esta jornada respiro luego de vencer al Génesis en La Ceiba; la Jaiba Brava acumula solo 8 unidades.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2025
RESULTADOS DE LA JORNADA 18 DEL APERTURA 2025
- CD Choloma 1-4 Platense
- Lobos UPNFM 1-0 Juticalpa FC
- Victoria 2-1 Génesis PN
- Olimpia 3-2 Marathón
- Real España vs Motagua (Se juega hoy)