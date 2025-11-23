Tabla de posiciones en Honduras: Olimpia toma distancia y así quedó Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

¡Líderes indiscutibles! El Olimpia fue contundente y este domingo 23 de noviembre regresó al camino del triunfo tras derrotar a Marathón en un vibrante clásico. Los Albos vencieron por 3-2 a los verdolagas y se afianzan en el liderato del Torneo Apertura 2025.

Los leones superaron al Monstruo Verde con goles de Yustin Arboleda, Jorge Benguché y Clinton Bennet, fueron los anotadores para el cuadro local, mientras que para la visita Nicolás Messiniti se destapó con doblete para el descuento.

Con este resultado, el Olimpia se adueña del primer lugar con 40 puntos y deja al Marathón en la segunda plaza con 36 unidades. Los verdolagas solo podrían escalar con un tropiezo de los Albos en las últimas fechas.