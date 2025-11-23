Olimpia sonríe, sorpresivo gesto del Marathón a Arboleda, tristeza y bellezas

El Olimpia venció por 3-2 a Marathón en un intenso clásico en el Estadio Nacional. Estas fueron las mejores imágenes del partido.
El clásico sufrió por el aguacero que cayó en el recinto de Tegucigalpa. Los fieles aficionados se hicieron presentes para apoyar a sus equipos.
Hubo derroche de presencia femenina para el clásico: las chicas se sumaron al partido pese al clima en Tegucigalpa.
Ellos llegaron para apoyar al Olimpia. Los Albos buscaron el triunfo luego de la histórica goleada sufrida ante el Génesis PN (6-2).
Las lindas chicas que posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA en el Estadio Nacional.
Ellos también se sumaron al apoyo al Olimpia en el clásico ante los verdolagas.
¡Belleza! Ella mostró su hermosa sonrisa a la Lente de Diario LA PRENSA.
Otra de las hermosas damas que robaron suspiros en la previa del clásico entre Olimpia vs Marathón.
En la previa del partido, se realizó un minuto de silencio por la muerte de la hermana de Yustin Arboleda.
Bajo un torrencial aguacero, el Olimpia y Marathón empezaron con un intenso clásico y en menos de 15 minutos se sancionaba penal a favor de los Albos.
¡Vaya momento! Yustin Arboleda tomó la responsabilidad y cobró el lanzamiento para el 1-0 del Olimpia.
El delantero se mostró muy emotivo al marcar el tanto ante los verdolagas. Sus compañeros lo acompañaron en el festejo.
La emotiva celebración de Yustin Arboleda tras el 1-0 del partido. Los albos se fueron con esa ventaja al descanso.
En la segunda parte, Messiniti conseguía el empate desde el punto penal. El atacante no perdonó y puso el empate para los verdolagas.
Pero la alegría duró poco, ya que minutos más tarde, Jorge Benguché se escapaba y ponía al Olimpia nuevamente en ventaja.
El tercer gol del Albo estaba en el banquillo y el isleño Clinton Bennett se estrenó como goleador en Liga Nacional al minuto 80 tras cazar un centro de José Mario Pinto.
Sus compañeros no pudieron ocultar la felicidad con el isleno luego de marcar su primer gol en el Apertura 2025.
El jugador agradeció luego de marcar el 3-1 que le daba tranquilidad al Olimpia en la recta final.
Sin embargo, las cosas se complicaron en ese tramo. Alexy Vega fue derribado dentro del área melenuda y sancionaron penal.
Messiniti nuevamente engañó a Édrick Menjívar para clavar el 3-2 en el marcador.
Olimpia se terminó llevando los tres puntos y se afianzó en el liderato con 40 puntos.
Marathón, por su parte, se quedó en la segunda plaza con 36 unidades.
Alexy Vega fue consolado al final del juego por los jugadores del Olimpia.
Incluso el entrenador uruguayo Eduardo Espinel se acercó al jugador verdolaga al finalizar el partido.
Ambos se dieron un abrazo luego de la derrota del Marathón por la jornada 18 del Apertura 2025.
Marathón se mantiene en el segundo lugar y se pone a cuatro puntos de distancia de los Albos. Los jugadores mostraron su descontento luego de la derrota.
Yustin Arboleda también se acercó a saludar a los jugadores de su exequipo.
Al final del partido, Yustin Arboleda sorprendió con el gesto que tuvo Marathón. El delantero apareció con el kit del Centenario de los verdolagas.