Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo

La barra oficial del Olimpia se le rebeló la tarde de este domingo a la plantilla y cuerpo técnico del Olimpia previo al inicio del clásico ante Marathón.
La Ultra Fiel, barra oficial del Olimpia, llegó desde muy temprano al estadio Nacional en la previa del clásico contra Marathón por la jornada 18 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los seguidores del Olimpia evidenciaron su molestia con la plantilla y cuerpo técnico del equipo merengue tras la paliza sufrida ante Génesis y el fracaso una vez más que sufrieron en la Copa Centroamericana.
Los seguidores del Olimpia no se anduvieron con rodeos y este domingo en horas de la tarde se rebelaron al extremo de provocarle una encerrona a los jugadores del club olimpista.
Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel lo estaba esperando.
De inmediato comenzaron los cánticos y la entrada de los jugadores junto al cuerpo técnico se atrasó.
Seguido, bajó primero el portero Edrick Menjívar rumbo al camerino junto a los demás profesionales, pero los aficionados los encararon.
Edrick Menjívar y Joprge Benguché encabezaron la delegación del Olimpia y fueron detenidos por los barristas del club albo.
Un barrista del Olimpia le pidió más respeto al escudo del equipo.
El entrenador Eduardo Espinel recibió una serie de reclamos por algunos barristas del Olimpia.
Lo ocurrido no tuvo ningún tipo de agresión, incluso se observó a varios futbolistas saludando a miembros de la barra.
Los jugadores finalmente pudieron ingresar al estadio y la barra del Olimpia montó una fiesta en los alrededores del recinto depotrtivo.
