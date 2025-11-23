  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo

Los aficionados olimpistas se rebelaron contra la plantilla de jugadores y cuerpo técnico del conjunto merengue.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 16:26 -
  • Redacción
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
1 de 19

La barra oficial del Olimpia se le rebeló la tarde de este domingo a la plantilla y cuerpo técnico del Olimpia previo al inicio del clásico ante Marathón.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
2 de 19

La Ultra Fiel, barra oficial del Olimpia, llegó desde muy temprano al estadio Nacional en la previa del clásico contra Marathón por la jornada 18 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
3 de 19

Los seguidores del Olimpia evidenciaron su molestia con la plantilla y cuerpo técnico del equipo merengue tras la paliza sufrida ante Génesis y el fracaso una vez más que sufrieron en la Copa Centroamericana.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
4 de 19

Los seguidores del Olimpia no se anduvieron con rodeos y este domingo en horas de la tarde se rebelaron al extremo de provocarle una encerrona a los jugadores del club olimpista.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
5 de 19

La barra del Olimpia recorrió varios metros y se instaló en las afueras del estadio Nacional para esperar a los jugadores del club merengue.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
6 de 19

Cientos de aficionados del Olimpia se trasladaron hasta uno de los portones del estadio Nacional para esperar la llegada del Olimpia al recinto deportivo.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
7 de 19

Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel lo estaba esperando.
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
8 de 19

Los barristas del Olimpia le reclamaron a la plantilla por la paliza sufrida en la última jornada contra Génesis donde recibieron una paliza de 6-2.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
9 de 19

De inmediato comenzaron los cánticos y la entrada de los jugadores junto al cuerpo técnico se atrasó.
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
10 de 19

Los jugadores del Olimpia recibieron fuertes reclamos por cada seguidor del Olimpia que estaba en las afueras del estadio Nacional.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
11 de 19

Seguido, bajó primero el portero Edrick Menjívar rumbo al camerino junto a los demás profesionales, pero los aficionados los encararon.
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
12 de 19

Seguido, bajó primero el portero Edrick Menjívar rumbo al camerino junto a los demás profesionales, pero los aficionados los encararon.
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
13 de 19

Edrick Menjívar y Joprge Benguché encabezaron la delegación del Olimpia y fueron detenidos por los barristas del club albo.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
14 de 19

Un barrista del Olimpia le pidió más respeto al escudo del equipo.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
15 de 19

Momentos de tensión se vivieron en los alrededores del estadio luego de que la barra Ultra Fiel le reclamó a la plantilla por los últimos malos resultados.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
16 de 19

El entrenador Eduardo Espinel recibió una serie de reclamos por algunos barristas del Olimpia.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
17 de 19

Lo ocurrido no tuvo ningún tipo de agresión, incluso se observó a varios futbolistas saludando a miembros de la barra.
Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
18 de 19

Los jugadores finalmente pudieron ingresar al estadio y la barra del Olimpia montó una fiesta en los alrededores del recinto depotrtivo.

Tensión: Encerrona de la Ultra Fiel a futbolistas del Olimpia y así terminó todo
19 de 19

Los barristas del Olimpia evidenciaron su molestia con la plantilla.
Cargar más fotos