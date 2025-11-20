Presión a FIFA: Potencia planea armar otro Mundial, ¿Honduras presente ?

En las últimas horas ha surgido una increíble noticia: La realización de otra Copa del Mundo en donde podría estar presente la Selección Nacional de Honduras.
La Selección Nacional de Honduras se quedó oficialmente sin poder clasificar al Mundial 2026 la noche del pasado martes 18 de noviembre en San José tras empatar sin goles contra Costa Rica ya que Haití selló el pase tras vencer 2-0 a Nicaragua.
Aún la herida sigue, pero en las últimas horas prensa internacional revela que selecciones eliminadas como la de Honduras podrían tener la posibilidad de disputar una Copa del Mundo. A continuación todos los detalles de la información.
De todos es sabido que el Mundial de la FIFA 2026 se estará disputando en Estados Unidos, México y Canadá respectivamente.
La Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en una idea tan inesperada como estratégica: organizar un torneo paralelo durante el Mundial 2026, exclusivamente con selecciones que no lograron clasificarse.
La propuesta, que ya circula en medios internacionales, apunta a posicionar nuevamente a Rusia dentro del mapa competitivo global tras sus sanciones deportivas.
El proyecto nace con un objetivo claro: mostrar capacidad organizativa, generar impacto global y presionar a FIFA en el próximo Congreso para que se levanten las sanciones que hoy mantienen a Rusia fuera de torneos oficiales.
Luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (febrero 2022), tanto la FIFA y la UEFA decidieron suspender a la selección de Rusia.
No fue incluida en el sorteo de clasificación: Para el Mundial 2026, la selección rusa no fue admitida en el sorteo del proceso de eliminatorias.
Además del aspecto deportivo, hay un trasfondo político: muchas federaciones se niegan a jugar con Rusia, y hay “alto riesgo de desestabilización del calendario por la situación política
Aunque están suspendidos de competiciones oficiales de la UEFA/FIFA, la selección rusa aún puede jugar algunos partidos amistosos con otras selecciones que acepten hacerlo
Como consecuencia y como presión para la FIFA, en Rusia planean organizar un Mundial con las selecciones eliminadas .
Algunos partidos podrían realizarse en estadios rusos (los que fueron sede del Mundial 2018) para darle más peso institucional al torneo...
Selecciones como Serbia, Grecia, Chile, Perú y Venezuela estarían dispuestas a participar en el torneo que pretende organizar Rusia en paralelo al Mundial 2026. Cabe resaltar que estas escuadras se quedaron sin poder clasificar a la Copa del Mundo Oficial de la FIFA.
La idea de Rusia de organizar un Mundial con selecciones eliminadas va en serio y diversos medios internacionales ya hacen eco de la información.
¿Aceptarán Honduras y Costa Rica disputar un Mundial de selecciones eliminadas ? Esa es la pregunta que muchos ya se hacen.