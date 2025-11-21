Javier López analiza remontada de Motagua y la eliminación de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador español también profundizó sobre la reciente no clasificación de la Selección de Honduras al Mundial 2026, hizo un llamado a la Liga Nacional y detalló algunas de las razones que, a su criterio, explican por qué La Bicolor no logró asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, el técnico del Ciclón Azul abordó varios temas relacionados con la victoria, destacando la gran capacidad de reacción que mostró su equipo para sobreponerse al plan de juego de los dirigidos por Reynaldo Tilguath.

Motagua se impuso en un auténtico partidazo ante el Olancho FC en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde los dirigidos por Javier López vinieron de atrás en dos ocasiones para terminar firmando una remontada 3-2 en el duelo reprogramado de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

CONFERENCIA DE PRENSA



La clave para remontar el partido, para no dejarlo escapar y, si tuviera que atribuir la victoria a algún factor, ¿a cuál sería?

Buenas noches a todos, a todas. Bueno, yo creo que la clave, una vez más, es la capacidad de reacción que tiene el equipo. Hoy, sin mostrar el fútbol que estamos acostumbrados a realizar, sí pudimos mantener la intensidad durante 90 minutos. Y, una vez más, la clave para mí es la capacidad de reacción que tiene el equipo. No es la primera vez que estamos abajo en el marcador y empatamos o le damos la vuelta. Entonces, nada, felicitar al grupo porque no han sido tres semanas nada fáciles para este equipo. Y bueno, creo que esa ha sido la clave principal: las ganas que tienen de ganar, las ganas que tienen de seguir escalando en la clasificación.

Y no es excusa porque hemos ganado; ha pasado las tres veces anteriores que nos ha sucedido un poco el mismo contexto. Pero creo que no es justo que un equipo esté jugando tres, cuatro partidos —cualquier equipo de la liga— sin seis, siete, ocho jugadores por el tema de selección. Creo que requiere una reflexión porque la liga es muy importante, la liga es muy buena y todo el mundo quiere ver a los equipos con sus mejores jugadores en el mejor estado posible. Hoy, dos de nuestros jugadores, después de hablar con ellos, pues aparte del desgaste físico, el desgaste mental y emocional. Y bueno, felicito al Búho, a Denis, a Santa María, a Luis, que bueno, les dimos la opción de decir: “Oye, pues descansen, porque lo emocional también desgasta”, y aquí estuvieron con nosotros ayudándonos. La verdad que felicitarlos a los cuatro por esa actitud y esa predisposición a ayudar al equipo.

Profe, creo que este es el partido en el cual ha tenido más tiempo de trabajo dirigiendo a Motagua, tuvo más espacio de tiempo para preparar el equipo. ¿Qué le ha parecido hoy? No solamente por el resultado, sino por el rendimiento que han tenido sus jugadores.

Sí, mira, hemos tenido y disfrutado de mucho tiempo de trabajo, pero lastimosamente seis internacionales fuera. Lastimosamente, en una de las sesiones se lesionó John Clever, se lesionó Michael. Es decir, Óscar todavía no está, que pensamos que ya iba a estar. Es decir, en todas estas jornadas hemos tenido 10 u 11 bajas para poder preparar. Incluso Denis, Búho y demás ayer no pudieron llegar al entrenamiento; es decir, han llegado directos prácticamente al partido. Es un poquito lo que nos ha pasado, es un contexto muy difícil, muy complicado para un entrenador. Y afortunadamente el grupo lo ha sacado adelante, porque ya es el cuarto partido que estamos en el mismo contexto. Y hoy no hicimos tan buen fútbol, pero sí, la verdad, mostramos esa intensidad, esas ganas de ganar y esa capacidad de reacción que es la que el equipo también necesita mostrar en momentos como este.

¿Qué se dijo en camerinos al finalizar el primer tiempo? ¿Hubo ánimos, regaños? Porque Motagua iba perdiendo, pero se dio vuelta al marcador y aún así se ganó.

Sí, no, regaños no; no somos de regañar. Somos de reforzar lo que se hace bien y lo que se hace mal tratar de mejorarlo. Creo que los cambios nos vinieron muy bien, nos dieron mucha energía, nos dieron intensidad, nos ayudaron también a mantener el ritmo durante 90 minutos. Y bueno, lo que sí se les dijo es que todos van a tener que ser importantes de aquí al final, porque no vamos a parar ya de jugar miércoles, sábado; miércoles, sábado. Y con esta densidad de competición y con la obligación y responsabilidad de ganar partidos, todos van a ser importantes y todos van a ser necesarios.

¿A qué le atribuye ese alto rendimiento ahora a Jeffrey Macías, que entra y, o entrando de titular, también es más importante en este Motagua? Y esa reacción de Motagua en el momento luego de haber recibido ese gol, ¿cómo se ha mantenido ese nivel de intensidad?

Bueno, Jeffrey era importante porque era un chico que salía de cambio y lo hacía muy bien. Y ahora que está empezando de titular, pues está agarrando esa capacidad de jugar con calidad, intensidad, 80, 90 minutos. Lastimosamente se sobrecargó el gemelo y lo tuvimos que sustituir porque estaba siendo uno de nuestros mejores hombres en el campo.

Es cierto, hoy ganó el partido con un sabor que a nosotros como hondureños tiene poco. Para ustedes sí, porque Motagua ganó, pero para los hondureños hoy el fútbol está de luto. Motagua eliminado, Olimpia eliminado, Real España eliminado, selección sin Copa del Mundo. Realmente está en un fútbol que está desangrado y que se está abriendo poco a poco. ¿Qué piensa de lo que está pasando realmente en Honduras?

Bueno, creo que exige una reflexión profunda de todos, y de todos principalmente los actores principales: directivos. Porque yo podría ampliar el sub-21, el sub-20, el sub-17; es decir, requiere una reflexión. No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Lo bonito de este deporte es que dentro de cuatro años, a nivel de selección, tienes la oportunidad otra vez de hacer un proyecto a cuatro años vista. Los clubes tenemos la oportunidad de ganarnos nuestro derecho en la Copa Centroamericana y lavarnos la cara. Es lo bonito que tiene este deporte. En el tema de selección es un tema un poquito más complejo porque es cada cuatro años.

Yo ya lo dije aquí en su momento: a nivel de historia, cuando llega la hora de la verdad, muchas situaciones teniéndolas a favor no las alcanzas. A nivel de clubes, a nivel de selección, hay excepciones que confirman la regla, como pasa en todas partes. Hay que trabajar más y mejor. Esta es la realidad, desde todo: los clubes, la liga... Os pongo un ejemplo de la liga: equipos jugando sin seis, siete seleccionados, tres, cuatro partidos. Yo llevo aquí dirigidos trece partidos. El 25 por ciento no he tenido a los seleccionados. Y la gente no ha podido disfrutar de ver a nuestros mejores jugadores jugando la liga nacional.

Entonces, repito: requiere una reflexión de todos los actores. Liga, operación, clubes, jugadores —que también tienen mucho que decir—, cuerpos técnicos —que también creo que tenemos que ser escuchados—. Y a partir de ahí, hacer una mesa directiva o algo donde todo el mundo tenga voz. No digo voto, pero sí voz, y a partir de ahí tratar de reconducir esta situación. Podemos ahora buscar culpables o podemos buscar soluciones. Yo siempre soy de buscar soluciones, analizar qué se hizo bien —que alguna cosa se hizo bien— porque la selección estuvo a dos partidos y era líder del grupo.

Ustedes también tienen que analizar, y os voy a poner un ejemplo: usted va a la página de referencia que hay en el mundo para evaluar, por ejemplo, la capacidad y la calidad de una plantilla, Transfermarkt, que es la más utilizada en todo el mundo. Cuando el otro día mi colega de Olimpia se quejaba, pues se queja también por eso, porque al final, cuando yo llegué aquí hubo muchos medios de comunicación presentando una estadística mía que ni tan siquiera era cierta. “Dirigió 77 partidos en la Liga de Ascenso MX y tiene 70 derrotas”. Jamás dirigí esa cantidad; ojalá, ojalá hubiera dirigido 77 partidos en la Liga de Ascenso MX.

Entonces hay una paginita que se llama Transfermarkt, que es la página de referencia de todo el mundo. Si hoy usted va a esa página y pone en el buscador “Selección de Haití”: 41 millones de valor que tiene su plantilla. Costa Rica: 40 millones. Honduras: 15 millones. Y al profe, además —y hay que decirlo—, cinco de sus jugadores para él más importantes, pues no estuvieron en la recta final. ¿Puede ser un fracaso? Yo creo que no; es una decepción, es una tristeza. Y eso pasa también a nivel de clubes: a veces nos falta información, ¿no?

Alajuelense, 8 millones de euros de valor en el mercado, un presupuesto para armar su equipo espectacular que triplica o cuatriplica lo que puede tener cualquier equipo de Honduras; unas instalaciones increíbles para poder entrenar; unas categorías menores que tienen un hotel donde hay más de 30 o 40 jugadores comiendo, desayunando, cenando, entrenando; psicólogo... o sea, una serie de medios que nosotros no tenemos.

Entonces, creo que a la hora de evaluar, valorar, hay que tener en cuenta todos estos aspectos, todos estos factores, para decir que es un fracaso o que es una decepción. Y yo creo que lo de la selección es una decepción, es una tristeza, porque estuvimos ahí a un puntito de poderlo obtener, a un gol. Y requiere reflexión por todo lo que viene detrás: clubes, categorías inferiores, etcétera. Y seguro, con la unión de todos, va a salir adelante este proceso, y pronto veremos unas selecciones de Honduras más fuertes.

Es algo extraño lo que nos menciona, porque realmente ha sido un año de fracasos para Honduras. Fuera de la Copa América, los clubes no consiguen el título a nivel centroamericano; por ejemplo, Motagua queda fuera de la CONCACAF cuando ha venido siendo frecuente; la Sub-17 fuimos a hacer el ridículo; la Sub-20 fuimos a hacer el ridículo... Todo esto, ¿cómo no decirle a la gente que no es un fracaso nuestro fútbol? Como dice mi colega aquí, se está desangrando. Y hoy es el reflejo: mire la gente, no viene a ver al segundo equipo con más títulos que tiene nuestro país. Y aparte, profe, no sé si le habían informado que la liga aprobó cinco extranjeros para no poner de pretexto que se les había prestado a la selección y que se pudiera jugar.

Sí, sí, lo sé. Y repito: buscando culpables no vamos a resolver absolutamente nada. Lo que hay que hacer es sentarse, ver qué se hizo bien —que algunas cosas se hicieron bien— y todo lo que se tiene que mejorar. Por ejemplo, yo vengo insistiendo en el tema mental: ¿tenemos psicólogos trabajando en los clubes? No, en general no. ¿Tenemos psicólogos deportivos trabajando en la federación? No. Pero yo no digo en la federación con los mayores, digo desde los pequeñitos.

Yo creo que es un tema de organización, de estructura, de aprovechar este momento para reflexionar profundamente y hacer autocrítica. A mí me gusta mucho la autocrítica, incluso cuando se gana. Y a partir de ahí poder decidir, tomar decisiones. Hay cuatro años por delante para que tanto las categorías menores como el primer equipo —y luego también los clubes y los equipos— también tengamos que reflexionar, tengamos que hacer autocrítica, tengamos que ver qué están haciendo por ahí bien, qué nos lleva a subir de nivel; qué está haciendo bien Haití, qué está haciendo bien Surinam, qué está haciendo bien por ahí adelante para haber subido el nivel de sus equipos, de sus selecciones.

Y bueno, a mí me gusta mucho aprender de los que consiguen los objetivos. Entonces creo que es importante también mirar a uno y mirar hacia afuera: ver qué están haciendo bien, y a veces copiar y pegar, y a veces, bueno, tener tu propia identidad y tener tus propios criterios.

Un tema que tampoco podemos dejar a un lado: usted mencionaba que son siete jugadores, seis; algunos equipos... ¿Por qué existe esa desigualdad, donde ciertos equipos nada más tienen esa jerarquía de poder llevar jugadores a selección? Desde ahí, el fútbol hondureño nos da competitividad en la liga.

Gracias. Bueno, al final, la decisión de convocar a los jugadores es del seleccionador; él no quiere perder, él quiere ganar siempre, y si él interpreta que seis jugadores de Olimpia, seis jugadores de Motagua... Yo sinceramente veo futbolistas muy buenos en otros equipos, esta es la realidad. Aparte de los que hay en Motagua, de los que hay en Olimpia, Marathón, España —creo que esta vez fueron cuatro convocados—. Pero bueno, creo que Victoria, Los Potros, Génesis... He visto jugadores muy interesantes.

Esto ya son gustos personales también de cada entrenador, de cada cuerpo técnico, en decidir. Pero a la liga no le hace nada bien, creo yo —esta es mi opinión personal—, que se jueguen partidos sin los jugadores, sin los actores principales. Luis hizo un partidazo el otro día, Marcelo hizo un partidazo el otro día, y qué bonito sería que hoy estuvieran aquí con nosotros y todo el mundo pudiera disfrutar de los mejores actores que tienen los equipos; no solo de Motagua, sino de todos los jugadores nacionales que han ido a la A.

Por eso digo que requiere una reflexión de qué liga queremos: si con el máximo nivel y la máxima calidad dentro de lo que podemos presentar, o algo descafeinado. Y lo de hoy, para mí, es algo descafeinado.