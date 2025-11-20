Tabla posiciones Liga Nacional: Motagua baja a Real España y Potros se estanca

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua aprovechó su partido pendiente de la Liga Nacional de Honduras para lograr un triunfo vital 3-2 contra los Potros del Olancho FC que lo encumbra en la tercera plaza del Torneo Apertura 2025.

El Ciclón Azul de Javier López estuvo abajo en el marcador dos veces y terminó remontando el juego reprogramado de la jornada 15, tras el parón de selecciones de la fecha FIFA.

Los Potros se adelantaron 0-1 con gol de Rodrigo de Olivera y 1-2 con otro tanto de Alex López, pero las Águilas se repusieron por medio de Sebastián Cardozo y Jefryn Macías para igualar 2-2. Y en el minuto 82, el joven volante Carlos Palma la metió al fondo del arco rival para la victoria capitalina.

El Motagua se quedó con el triunfo, su octavo del campeonato, y se ubicó en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 28 puntos, bajando de ese lugar al Real España que ahora es cuarto con 25 unidades.

Por su parte, el Olancho FC se estanca en el quinto escalón con 23 puntos. Es el sexto partido consecutivo que el equipo de Reynaldo Tilguath suma sin ganar.