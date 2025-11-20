Motagua remontó un partidazo al Olancho y escala en la tabla de posiciones

Tegucigalpa, Honduras.

En la siguiente jugada, Olancho se fue al ataque, Alex López habilitó con un gran pase a Rodrigo de Olivera y el delantero uruguayo dentro del área fusiló a Marlon Licona para poner contra las cuerdas a Motagua .

A los 10 minutos sorprendió el equipo olanchano luego de que el Ciclón Azul estuviera cerca de marcar con un tiro libre del argentino Rodrigo 'Droopy' Gómez , el cual detuvo Gerson Argueta .

Motagua le ganó un partidazo al Olancho FC en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde los de Javier López vinieron de atrás dos veces para reponerse y terminar remontando 3-2, en el duelo reprogramado de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 .

Muy poco del Motagua en la primera parte y por eso el entrenador español Javier López movió su tablero para el segundo tiempo y realizó tres cambios. Cristopher Meléndez, Denis Meléndez y John Kleber tomaron el lugar de Carlos Argueta, Carlos Mejía y Mathías Vázquez.

A los tres minutos de estar en la cancha, el brasileño John Kleber sacó un fogonazo de zurda que exigió a Gerson Argueta. El portero se lució con un tapadón a una mano para evitar el golazo del sudamericano.

Sin embargo, en el 50' envió el panameño Jorge Serrano un precioso centro para que el defensa charrúa Sebastián Cardozo conectara de cabeza y superara la estirada del guardameta de los olanchanos.

Los Potros recuperaron la ventaja tras un centro de Diego Rodríguez desde el costado izquierdo que despejó mal la defensa motagüense y el balón le quedó servido en bandeja a Alex López que sacudió las redes locales con un potente derechazo en el minuto 67.

La respuesta de Motagua fue de inmediato, en el 69. Cristopher Meléndez asistió a Jefryn Macías, quien hizo el amague para el centro y con un zurdazo puso el 2-2 en el tablero. Partidazo.

Los capitalinos encontraron el tanto de la remontada a minutos del final del juego. El joven mediocampista Carlos Palma se topo un rebote dentro del área, le puso el pie y mando al fondo la pelota para el 3-2.

Con este triunfo, el Motagua escala en la tabla de posiciones y se coloca en el tercer puesto con 28 puntos, desbancando al Real España al cuarto lugar. Potros, por su lado, es quinto con 23 unidades y acumula seis partidos sin triunfo.