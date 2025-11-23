Motagua sorprendió, pelea monumental, resignación en Real España y Ana cautivó

Apenas al primer minutos, Real España se encargó de abrir el marcador provocando el delirio de los pocos aficionados de la máquina que se hicieron presentes. Pelotazo de Jhow Benavídez, Carlos Mejía sorprendió a los de la línea defensiva de la visita y sacó un centro para que el brasileño Gustavo Moura sin ninguna marca conectara de zurda para mandar la pelota al fondo de las redes.