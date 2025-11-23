Motagua sorprendió, pelea monumental, resignación en Real España y Ana cautivó

El Real España vs Motagua fue un partido que dejó muchas polémicas y se definió con una genialidad.
El árbtitro central Luis Mejía fue el encargado de impartir justicia en el clásico Real España vs Motagua que cerró la jornada 18 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El 11 titular del Real España salió con una camiseta en apoyo a Dixon Ramírez, jugador que ha recibido dos malas noticias en las últimas semanas. El veloz jugador se pierde lo que resta del torneo por lesión y anteriormente sufrió la pérdida de su hijo.
El 11 titular del Motagua que mandó a la cancha el estratega español Javier López en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Apenas al primer minutos, Real España se encargó de abrir el marcador provocando el delirio de los pocos aficionados de la máquina que se hicieron presentes. Pelotazo de Jhow Benavídez, Carlos Mejía sorprendió a los de la línea defensiva de la visita y sacó un centro para que el brasileño Gustavo Moura sin ninguna marca conectara de zurda para mandar la pelota al fondo de las redes.
El brasileño Gustavo Moura anotó al primer minuto y realizó una oración como señal de agradecimiento.
Heridos en su amor propio, los dirigidos por Javier López se volcaron al ataque e inmediatamente en el minuto 11 pudieron emparejar los cartones con diana del joven Jefryn Macías que demuestra su buena racha. El chico sorprendió al lateral Frankliin Flores que se aprestaba a despejar y de cabeza anotó.
El festejo de Jefryn Macías del Motagua tras anotar el empate parcial ante Real España.
El juego se volvió disputado y se dieron varias faltas.
La primera pelea entre jugadores del Real España y Motagua llegó en el tramo final del primer tiempo: El volante Carlos Mejía le reclamó al brasileño Kleber del conjunto capitaliano por una falta a Roberto Osorto.
Luego en la segunda parte llegó otra pelea que tuvo como protagonistas a Gustavo Moura del Real España y al Búho Meléndez de Motagua.
Gustavo Moura terminó lanzando al Búho como señal de enojo por una falta que le cometió el lateral hondureño al brasileño.
Inmediatamente jugadores del Real España y Motagua protagonizaron un lamentable zafarrancho en el estadio Morazán.
El brasileño Gustavo Moura estaba molesto con el Búho por la falta.
La pelea entre jugadores del Real España y Motagua siguió por varios minutos ante la vista del árbitro central Luis Mejía.
Finalmente el brasileño Gustavo Moura se pudo calmar y fue apartado por el portero Luis Ortiz del Motagua.
Transcurrían 78 minutos y tiro libre a favor del Motagua, el zurdo Carlos Mejía amenazó con sacar un remate potente, pero el volante engañó a todos y asistió a su compañero John Kleber Oliveira que dentro del área de zurda se encargó de mandarla al fondo de las redes. Una espectacular jugada de laboratorio para ponerse de pie y aplaudir.
Una genialidad del Motagua decidió el clásico y fue una espectacular victoria del club capitalino ante Real España en el estadio Morazán.
La plantilla del Real España terminó resignada tras la dura derrota como local sufrida ante Motagua en el estadio Morazán.
Jeaustin Campos, DT del Real España, en conferencia de prensa atizó contra algunos dirigentes que atacan en las redes sociales al conjunto sampedrano.