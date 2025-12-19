El Conadeh insta al Gobierno a prevenir agresiones contra periodistas

Tegucigalpa.

Ante el clima de tensión que rodea el proceso electoral, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ) instó este viernes al Estado a reforzar las medidas de protección para periodistas, advertiendo sobre la necesidad de prevenir amenazas, agresiones y cualquier riesgo que limite el ejercicio de la libertad de prensa.

El Conadeh también dirigió un mensaje directo a funcionarios civiles y militares, a quienes recordó su responsabilidad de mantener un discurso institucional prudente y respetuoso, evitando expresiones que puedan estigmatizar o desacreditar el trabajo periodístico.

En ese sentido, pidió a las autoridades investigar de forma pronta y exhaustiva toda denuncia presentada por comunicadores, con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

COMUNICADO N.º 024-2025

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) por medio de su Titular, Abg. Blanca Saraí Izaguirre Lozano, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal; ante los hechos recientes que impactan el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística en el contexto del escrutinio especial de las Elecciones Generales, se pronuncia en los términos siguientes:

El CONADEH recuerda que la libertad de expresión y de prensa es un pilar de la democracia y que, en contextos electorales y postelectorales, su garantía resulta esencial para el control ciudadano, la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la formación de una opinión pública libre. En ese marco, durante todo el período electoral y el actual escrutinio especial, la labor de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación es determinante para asegurar la publicidad de los actos, documentar cada etapa del proceso y facilitar a la ciudadanía información oportuna, verificable y de interés público.

No obstante, a partir de la información sistematizada por el CONADEH durante el contexto poselectoral, se han registrado diversos incidentes que afectan el ejercicio del periodismo, entre ellos: a) reportes de organizaciones de sociedad civil sobre restricciones e intimidaciones orientadas a limitar el acceso a información, así como agresiones y ataques dirigidos contra personal de prensa durante la jornada electoral; b) la denuncia de un periodista por una agresión física y amenazas graves presuntamente vinculadas a su labor informativa, además del registro de un hecho asociado a una actuación policial reportada como irregular; c) ataques contra equipos periodísticos mientras realizaba cobertura de una actividad política; y d) una denuncia pública relacionada con la difusión de un documento atribuido a instancias de inteligencia que contiene expresiones denigrantes e intimidatorias, en un contexto de alta tensión alrededor del centro logístico electoral y el desarrollo del escrutinio especial.

Frente a este escenario, el CONADEH subraya que el Estado tiene obligaciones reforzadas de respeto y garantía que incluyen: a) prevenir riesgos y agresiones contra periodistas; b) asegurar condiciones para el ejercicio seguro de la cobertura informativa; c) investigar con debida diligencia cualquier hecho denunciado; y, d) mitigar los hechos de violencia y combatir la impunidad de las denuncias. Asimismo, recuerda que las personas funcionarias y servidoras públicas, tanto civiles como militares, deben adoptar un discurso institucional respetuoso, abstenerse de estigmatizar o deslegitimar a la prensa, y contribuir a un entorno que favorezca el acceso a información y el debate democrático en un contexto electoral.

En consecuencia, el CONADEH exhorta a las instituciones competentes a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección que garanticen el libre ejercicio de la labor periodística en las áreas vinculadas al escrutinio especial, así como a orientar su actuación conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre de 2025