El Conadeh insta al Gobierno a prevenir agresiones contra periodistas

Ante el clima de tensión que rodea el proceso electoral, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó este viernes al Estado a reforzar las medidas de protección para periodistas, advertiendo sobre la necesidad de prevenir amenazas, agresiones y cualquier riesgo que limite el ejercicio de la libertad de prensa.
El organismo señaló que la cobertura informativa, especialmente en zonas vinculadas al escrutinio especial, debe realizarse en condiciones de seguridad, sin intimidaciones ni obstáculos.
En ese sentido, pidió a las autoridades investigar de forma pronta y exhaustiva toda denuncia presentada por comunicadores, con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad.
El Conadeh también dirigió un mensaje directo a funcionarios civiles y militares, a quienes recordó su responsabilidad de mantener un discurso institucional prudente y respetuoso, evitando expresiones que puedan estigmatizar o desacreditar el trabajo periodístico.
Según el ente, este tipo de conductas debilitan el debate democrático y afectan el derecho ciudadano a estar informado.
Comunicado del Conadeh
COMUNICADO N.º 024-2025
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) por medio de su Titular, Abg. Blanca Saraí Izaguirre Lozano, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal; ante los hechos recientes que impactan el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística en el contexto del escrutinio especial de las Elecciones Generales, se pronuncia en los términos siguientes:
El CONADEH recuerda que la libertad de expresión y de prensa es un pilar de la democracia y que, en contextos electorales y postelectorales, su garantía resulta esencial para el control ciudadano, la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la formación de una opinión pública libre. En ese marco, durante todo el período electoral y el actual escrutinio especial, la labor de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación es determinante para asegurar la publicidad de los actos, documentar cada etapa del proceso y facilitar a la ciudadanía información oportuna, verificable y de interés público.
No obstante, a partir de la información sistematizada por el CONADEH durante el contexto poselectoral, se han registrado diversos incidentes que afectan el ejercicio del periodismo, entre ellos: a) reportes de organizaciones de sociedad civil sobre restricciones e intimidaciones orientadas a limitar el acceso a información, así como agresiones y ataques dirigidos contra personal de prensa durante la jornada electoral; b) la denuncia de un periodista por una agresión física y amenazas graves presuntamente vinculadas a su labor informativa, además del registro de un hecho asociado a una actuación policial reportada como irregular; c) ataques contra equipos periodísticos mientras realizaba cobertura de una actividad política; y d) una denuncia pública relacionada con la difusión de un documento atribuido a instancias de inteligencia que contiene expresiones denigrantes e intimidatorias, en un contexto de alta tensión alrededor del centro logístico electoral y el desarrollo del escrutinio especial.
Frente a este escenario, el CONADEH subraya que el Estado tiene obligaciones reforzadas de respeto y garantía que incluyen: a) prevenir riesgos y agresiones contra periodistas; b) asegurar condiciones para el ejercicio seguro de la cobertura informativa; c) investigar con debida diligencia cualquier hecho denunciado; y, d) mitigar los hechos de violencia y combatir la impunidad de las denuncias. Asimismo, recuerda que las personas funcionarias y servidoras públicas, tanto civiles como militares, deben adoptar un discurso institucional respetuoso, abstenerse de estigmatizar o deslegitimar a la prensa, y contribuir a un entorno que favorezca el acceso a información y el debate democrático en un contexto electoral.
En consecuencia, el CONADEH exhorta a las instituciones competentes a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección que garanticen el libre ejercicio de la labor periodística en las áreas vinculadas al escrutinio especial, así como a orientar su actuación conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad
Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre de 2025