El mensaje de EUA revela debilidad institucional en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La advertencia emitida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos caló en la clase política hondureña.

El inicio del escrutinio especial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una de las muestras más visibles del impacto que tuvo ese pronunciamiento.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Oficina publicó el siguiente mensaje: “En Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales. Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias”.

Para Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Unah, el mensaje enviado desde Estados Unidos obedece, en gran medida, a que ese país reconoce la debilidad de las estructuras institucionales hondureñas para ejercer control efectivo sobre los procesos electorales.