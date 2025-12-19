Precios de los combustibles a partir del 22 de diciembre en Honduras

La Secretaría de Energía (SEN) informó que a partir del lunes 22 de diciembre de 2025 entrarán en vigencia nuevos precios de los combustibles en Honduras, los cuales reflejan rebajas en la mayoría de los carburantes.
En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de 97.67 lempiras, reflejando una rebaja de 1.84 lempiras. Por su parte, la gasolina regular pasará a costar 89.06 lempiras, con una disminución de 1.88 lempiras.
El kerosene registrará un nuevo valor de 73.40 lempiras, tras una rebaja de 1.99 lempiras, mientras que el diésel se cotizará en 84.94 lempiras, con una reducción de 2.21 lempiras.
En cuanto al GLP doméstico, su precio será de 216.99 lempiras, manteniéndose subsidio estatal, y el GLP vehicular experimentará un aumento de 0.10 centavos, quedando en 41.66 lempiras.
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de 100.34 lempiras, con una rebaja de 1.84 lempiras. La gasolina regular bajará a 91.73 lempiras, reflejando una disminución de 1.88 lempiras.
El kerosene se venderá a 76.08 lempiras, tras una rebaja de 1.99 lempiras, mientras que el diésel pasará a costar 87.62 lempiras, con una reducción de 2.22 lempiras, manteniéndose el subsidio estatal.
En el caso del GLP doméstico, el precio será de 238.13 lempiras, también subsidio por el Gobierno, y el GLP vehicular registrará un incremento de 0.10 centavos, situándose en 45.19 lempiras.
Los precios estarán vigentes del 22 al 28 de diciembre de 2025 a nivel nacional.
