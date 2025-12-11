El 98.5% de remesas familiares ingresadas a Honduras proceden de EE UU

​​​Tegucigalpa.

El monto de remesas recibida por Honduras ascendió a 11,105.7 millones de dólares de enero a noviembre de 2025, de los que $10,936.5 millones fueron enviados por compatriotas que radican en EE UU.

Un reciente informe mensual publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) revela que el 98.5% de las remesas familiares que ingresaron al país hasta noviembre pasado procedieron de Estados Unidos.

Fuentes técnicas del BCH explicaron que la mayor entrada de remesas a Hondura se debe al impacto de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y que ha provocado que los hondureños en ese país aumenten la periodicidad y el monto de los envíos como una medida precautoria.

En igual periodo de 2024, las remesas totales sumaron 9,743 millones de dólares, de las que $8,716.4 millones ingresaron de Estados Unidos , equivalente a 89.5%, de acuerdo con los reportes del Banco Central.

“El comportamiento podría estar motivado por varios factores que han afectado el patrón de envío de remesas de los migrantes, destacando el temor generado por las políticas de detención y deportación de la presente administración estadounidense; el anuncio de un nuevo impuesto aplicado por ese país a los envíos de remesas a partir de 2026; y la cancelación del estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés)”, revela el último estudio semestral de remesas publicado por Banco Central.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Añade que entre el 21 de enero de 2025 y el 30 de mayo 2025, después que tomó posesión la nueva administración en EE UU, este incremento ascendió a 21.8%. Entre el 2 de junio y el 7 de julio, período que coincide con el debate del Congreso de los Estados de EE UU sobre el proyecto de ley para aplicar un impuesto a las remesas, la variación promedio aumentó a 23.5%.

Finalmente, entre el 7 y 30 de julio pasado, luego del anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) sobre la cancelación del TPS a partir de septiembre 2025, la variación promedio alcanzó 25.5%.

Un hallazgo del estudio es que los compatriotas que residen en Estados Unidos envían una media mensual de 470 dólares, proveniente de un ingreso de $4,297.30.

Para 2025, el Banco Central de Honduras estima que el crecimiento interanual de las remesas oscilará entre 20% y 25%, o sea entre 1,965 y 2,456 millones de dólares, que equivale a entradas entre $11,788 y $12,280 millones. El año pasado, el ingreso de remesas alcanzó 9,743 millones de dólares.