Diputados de oposición aprueban resolución para garantizar orden constitucional

Tegucigalpa.

Durante la reunión, los parlamentarios expresaron respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cossette López , a quienes otorgaron un voto de confianza, reconociendo —según afirmaron— su permanencia en el cargo pese a presiones y amenazas que pondrían en riesgo su seguridad personal.

Diputados de oposición de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) realizaron este viernes 19 de diciembre una sesión autoconvocada en un hotel de la capital, donde aprobaron un decreto político con el que buscan "blindar el orden constitucional y garantizar la continuidad democrática en el país".

La diputada Maribel Espinoza sostuvo que el respaldo responde a la necesidad de defender la institucionalidad electoral y exhortó a las consejeras a concluir el proceso y emitir la declaratoria oficial de elecciones antes del 30 de diciembre de 2025, conforme a los tiempos que establece la ley.

Como parte de las resoluciones, los diputados advirtieron sobre cualquier intento de alterar la alternancia en la Presidencia de la República, señalando que este principio es innegociable dentro del sistema democrático hondureño.

El anteproyecto de decreto también contempla acciones para proteger la integridad física y los derechos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, con el objetivo de que puedan culminar sus funciones sin interferencias externas.

Durante la sesión, Espinoza anunció que el bloque opositor se declara en sesión permanente hasta el 20 de enero de 2026, fecha en la que concluye la actual legislatura, argumentando que la coyuntura política exige vigilancia constante del Congreso.