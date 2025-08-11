  1. Inicio
Maribel Espinoza advierte que Honduras tendrá consecuencias tras apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Maribel Espinoza afirmó que millones de hondureños no están de acuerdo con la postura de la mandataria hondureña.

La diputada por el Partido Liberal Maribel Espinoza.

Tegucigalpa, Honduras.

El apoyo externado por parte de la presidenta Xiomara Castro hacia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, traerá consecuencias negativas hacia Honduras, según la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

La también ex precandidata presidencial aseguró que Xiomara Castro debía mantener una posición neutral luego de que Estados Unidos elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite el arresto de Maduro, ya que su postura no representa a la mayoría del pueblo hondureño.

"Millones de hondureños no estamos de acuerdo con su febril defensa del narcodictador Maduro, perseguido por la justicia de los Estados Unidos", dijo Espinoza.

Espinoza añadió que la "inclinación a un gobernante ligado a grupos catalogado de “terroristas/ narcos” puede derivar en efectos graves para Honduras.

De acuerdo a la liberal, Honduras corre riesgo de aislamiento diplomático, restricciones o "pérdida de bancos corresponsales y operaciones monetarias internacionales".

Publicación realizada por la diputada Maribel Espinoza.

Redacción La Prensa
