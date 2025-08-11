Maribel Espinoza advierte que Honduras tendrá consecuencias tras apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.

El apoyo externado por parte de la presidenta Xiomara Castro hacia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, traerá consecuencias negativas hacia Honduras, según la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

La también ex precandidata presidencial aseguró que Xiomara Castro debía mantener una posición neutral luego de que Estados Unidos elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite el arresto de Maduro, ya que su postura no representa a la mayoría del pueblo hondureño.