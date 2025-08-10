Construirán intercambiador vial en Choloma este año

La Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) planea ejecutar este año varios proyectos viales incluidos en su contrato de concesión.
Además de la ampliación y mantenimiento de la carretera CA-5 norte, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, el acuerdo establece que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y las alcaldías cercanas a la vía concesionada, se desarrollarán obras de gran impacto.
Uno de los proyectos más avanzados es el intercambiador de Villanueva, Cortés, cuya finalización se prevé entre septiembre y octubre.
La estructura de dos niveles, con un avance superior al 60%, promete reducir en un 40% el atasco vehicular en ese municipio.
En octubre de 2024 comenzaron las obras del intercambiador vial en la carretera CA-5, con una inversión de 227 millones de lempiras, financiados con fondos de peaje.
El proyecto, ejecutado por Covi-H y la SIT, y construido por Hidalgo e Hidalgo S.A., genera más de 450 empleos directos. La estructura contará con un puente de cuatro carriles —dos por sentido— y 800 metros de longitud, así como una rotonda inferior con paso peatonal que conectará con el municipio de San Manuel.
Covi-H confirmó a LA PRENSA que su hoja de ruta para este año incluye nuevas inversiones, principalmente financiadas con ingresos por peaje, en particular el 15% autorizado para obras sociales, supervisadas por el Concedente y la Superintendencia de Alianza Público-Privada (Sapp).
Proyectos
Entre las próximas obras destaca el intercambiador vial en la carretera de Choloma a Puerto Cortés, cerca del Mall Las Américas (kilómetro 287), que busca descongestionar un punto crítico por donde circulan más de 25,000 vehículos diarios, especialmente en horas pico.
El proyecto se encuentra en la etapa final de estudios de ingeniería. En fase inicial de estudios está la ampliación del bulevar de entrada a Santa Cruz de Yojoa, que contempla drenajes pluviales, bahías para buses y el mejoramiento del acceso a Taulabé.
También se realizan estudios técnico-financieros para ampliar a seis carriles el tramo San Pedro Sula–Choloma, de unos siete kilómetros. “Todos se esperan iniciar este año”, aseveraron autoridades.
En cuanto a la ampliación pendiente a cuatro carriles entre el final del valle de Comayagua y Siguatepeque, así como entre Taulabé y La Barca, Covi-H indicó que los diseños, estudios y financiamiento están listos, y que solo falta la liberación de los derechos de vía por parte del Estado para iniciar de inmediato
Sobre la instalación pendiente de la cuarta caseta de peaje en Lamaní, Comayagua, dijeron que es algo que debe informar el Gobierno.
Actualmente, el tráfico promedio diario por los tres peajes de la carretera CA-5 es de aproximadamente 13,000 vehículos, y la recaudación bruta por peaje y servicios complementarios asciende a unos $264 millones.
En diez años de concesión, la empresa ha invertido $278.6 millones: $23.9 millones en operación de peajes, $64.8 millones en mantenimiento vial rutinario y mayor, y $131.5 millones en obras de mejora y ampliación inicial.
10
años de concesión
lleva la empresa Covi y en ese tiempo ha invertido $278.6 millones: $23.9 millones en peajes, $64.8 millones en mantenimiento vial y $131.5 millones en obras de mejora y ampliación.
Edgardo Menéndez, dirigente de transporte de carga, afirmó que es obligación del concesionario ejecutar estas obras porque están contempladas en el contrato.
Por su parte, Benjamín Castro, representante del mismo sector, valoró positivamente la concesión, aunque señaló la existencia de tramos con fallas geológicas que no han recibido el mantenimiento adecuado, aunque —dijo— son detalles menores en comparación con la extensión total de la carretera.