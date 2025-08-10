Construirán intercambiador vial en Choloma este año

San Pedro Sula, Cortés

La Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) planea ejecutar este año varios proyectos viales incluidos en su contrato de concesión.

Además de la ampliación y mantenimiento de la carretera CA-5 norte, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, el acuerdo establece que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y las alcaldías cercanas a la vía concesionada, se desarrollarán obras de gran impacto.

Uno de los proyectos más avanzados es el intercambiador de Villanueva, Cortés, cuya finalización se prevé entre septiembre y octubre.

La estructura de dos niveles, con un avance superior al 60%, promete reducir en un 40% el atasco vehicular en ese municipio.

En octubre de 2024 comenzaron las obras del intercambiador vial en la carretera CA-5, con una inversión de 227 millones de lempiras, financiados con fondos de peaje.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El proyecto, ejecutado por Covi-H y la SIT, y construido por Hidalgo e Hidalgo S.A., genera más de 450 empleos directos. La estructura contará con un puente de cuatro carriles —dos por sentido— y 800 metros de longitud, así como una rotonda inferior con paso peatonal que conectará con el municipio de San Manuel.

Covi-H confirmó a LA PRENSA que su hoja de ruta para este año incluye nuevas inversiones, principalmente financiadas con ingresos por peaje, en particular el 15% autorizado para obras sociales, supervisadas por el Concedente y la Superintendencia de Alianza Público-Privada (Sapp).