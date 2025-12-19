  1. Inicio
Masacre en Tegucigalpa fue descubierta 24 horas después

Según la Policía, los vecinos del sector se mantienen "en un absoluto hermetismo" y "nadie quiere manifestar nada"

  19 de diciembre de 2025
  Agencia EFE
Tegucigalpa.

Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.

Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.

"Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas", subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.

Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono del 911.

Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, "que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima".

Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen "en un absoluto hermetismo" y "nadie quiere manifestar nada".

Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.

La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.

