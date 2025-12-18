Arranca escrutinio especial con ajustes de última hora

Tegucigalpa, Honduras

Al fin, más de dos semanas después de celebradas las elecciones generales y luego de varios días de conflicto político, Honduras inició el jueves el escrutinio especial de 2,792 actas a nivel presidencial. Tras un acuerdo alcanzado entre los partidos políticos el miércoles, el proceso, decisivo para destrabar la declaratoria oficial de resultados, arrancó en un clima de baja tensión política, luego de retrasos provocados por bloqueos, desacuerdos partidarios y fallas administrativas que mantuvieron paralizado al sistema electoral.

El escrutinio especial estaba programado para comenzar a las 7:00 am de ayer, pero fue reprogramado para la 1:00 pm; sin embargo, a las 2:00 pm seguían ingresando los escrutadores al Centro Logístico Electoral (CLE). LA PRENSA Premium conoció que el escrutinio especial no comenzaba debido a que los partidos políticos realizaron ajustes de última hora en la conformación de los turnos, incluyendo un intercambio de género entre el turno A y el turno B, con el objetivo de anticiparse a posibles disputas entre fuerzas políticas. Según la información, en el turno B se incorporó a más hombres, mientras que en el turno A se asignaron mujeres, además de que varias de las personas acreditadas por el Partido Innovación y Unidad (Pinu SD) tendrían afinidad con los Partidos Nacional y Libre. Hasta las 3:00 pm, las autoridades desarrollaban un simulacro para el turno A, en el que se instruyó a los escrutadores sobre la apertura de urnas, el conteo de votos y el procedimiento a seguir. El inicio del escrutinio fue alrededor de las 4:00 pm, donde poco a poco las mesas iban integrándose, según mostró la transmisión en vivo del CNE. Un segundo simulacro estaba previsto para el turno B, que ingresa a las 7:00 pm, por lo que se estima que el escrutinio continuaría en horas de la noche. Ana Paola Hall, presidenta del CNE, informó que el escrutinio especial del nivel electivo presidencial inició con la presencia de observadores nacionales e internacionales, comenzando con la revisión de dos maletas electorales del Centro Evangélico Bethel, en La Ceiba, Atlántida. "Una vez realizada la verificación técnica de transmisión de esas dos nuevas actas, ingresarán todos los miembros presentes de JEVR y continuarán los escrutinios especiales en todas las mesas", explicó.

Proceso de revisión voto por voto

Desde tempranas horas, representantes de las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV), atendiendo el llamado del Partido Nacional y del Partido Liberal, se apostaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde funciona el CLE.

Sin embargo, el proceso no pudo arrancar a tiempo debido a que varios miembros acreditados por el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) fueron sustituidos a última hora, lo que provocó que esa institución política no cumpliera con el número de representantes requeridos. Esta situación obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a retrasar el inicio del escrutinio para permitir el enrolamiento y acreditación de nuevos escrutadores. “Nuestra gente está lista desde el domingo, pero en la mañana solo entraron de Libre y del Partido Liberal, los nacionalistas entraron después porque nosotros ya estamos acreditados desde el domingo”, informó el diputado nacionalista Tomás Zambrano. De acuerdo con datos oficiales, 2,792 actas del nivel presidencial presentan inconsistencias. De ese total, 1,634 pasarán directamente a escrutinio especial, mientras que 1,158 continúan en revisión visual. A este volumen se suman las actas que podrían derivarse del proceso de impugnaciones. Según explicaciones brindadas desde el CNE, muchas de estas impugnaciones desembocan en escrutinios especiales. Cossette López, consejera del CNE, afirmó que desde esa institución aprobaron 1,081 actas para ser revisadas inicialmente en escrutinio especial y 553 adicionales. Ese fue el acuerdo al que se llegó por mayoría de votos. “Hay algunos que ameritan que transcribamos nada más y otros que sí abramos la urna porque necesitamos verificar los votos, los cuadernos de votación, el acta de incidencia para ver exactamente qué fue lo que pasó. Es importante que distingamos que lo técnico no es el proceso electoral per se, tenemos actas físicas con las que podemos validar los datos”, aseguró. López dijo que muchos problemas consisten en que el balance no cuadra, que haya más votantes o votos nulos. También habló de problemas en el sistema que no transcribieron bien los datos o simplemente no fueron actualizados por problemas de la inteligencia artificial. Cossette López explicó en su cuenta de X que se instalaron 150 juntas, integradas por al menos tres personas cada una, en jornadas de 12 horas con dos turnos diarios. Estas juntas tendrán a su cargo la apertura de urnas, el cotejo de las papeletas con las actas, la corrección de inconsistencias y el registro de los hallazgos en actas complementarias. Recalcó que los miembros de las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos políticos, y aunque no existe una relación laboral, sí están sujetos a deberes, protocolos de conducta y normas de permanencia dentro de los espacios electorales.

Por ello, instó a los partidos a instruir adecuadamente a sus representantes.“Dios mediante nos permita que haya una conducta civilizada, un comportamiento de los miembros de los partidos y que ya dejen de ir a irrespetar al Consejo Nacional Electoral”, expresó. El CNE enfrenta ahora una carrera contra el tiempo. Según López, solo quedan 11 días efectivos de trabajo, hasta el 30 de este mes, para completar los términos electorales. La prioridad subrayó, es resolver el nivel electivo presidencial, que podría tardar aproximadamente cinco días; es decir, que es probable que se conozca al próximo presidente del país antes de Navidad. Posteriormente, el escrutinio continuará en los niveles de corporaciones municipales y diputaciones, cuyas declaratorias deberán realizarse antes del 31 de diciembre, como lo establece la ley electoral. “Como Consejo Nacional Electoral tenemos todo previsto para que haya declaratoria, llueva, truene o relampaguee”, puntualizó. En medio de los retrasos para iniciar el recuento, la consejera lanzó un llamado a los partidos políticos para que se organicen y faciliten el desarrollo del proceso.