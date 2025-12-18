Arranca escrutinio especial con ajustes de última hora

“De nada sirven seis meses de campaña jurando amor por Honduras si ahorita lo están deshaciendo con los pies, mostrando que el amor era hacia su candidatura”, expresó. Los resultados del escrutinio especial se reflejarán en la misma plataforma que el CNE habilitó para la divulgación de los resultados. En ese sistema, las actas con inconsistencias irán siendo revisadas y sustituidas progresivamente por actas validadas, lo que provocará ajustes en el número de actas transmitidas y la actualización continua de los votos asignados a cada candidato.Con las revisiones anoche, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, registraba 1,308,911 votos, mientras que el presidenciable liberal Salvador Nasralla sumaba 1,267,879 marcas.La diferencia entre ambos era de 41,032 votos, un margen estrecho que convierte al escrutinio especial en un proceso clave.