  1. Inicio
  2. · Honduras

Rolando Barahona se une al Partido Libre

El congresista por Comayagua llegó a la curul como candidato por el Partido Nacional. Se desconoce si aspirará a un cargo de elección popular

Rolando Barahona se une al Partido Libre

El congresista ahora estará en Libre, partido oficialista.

Tegucigalpa.

Rolando Enrique Barahona Puerto, diputado al Congreso Nacional por Comayagua, oficializó hoy su incorporación al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Así lo anunció, además, Libre, en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Proceso electoral en Honduras marcha entre acusaciones de fraude y la incertidumbre

Barahona, que ocupaba su curul como independiente desde 2022, fue expulsado del Partido Nacional en junio de ese año por un período de ocho años, acusado de “graves faltas contra el interés ciudadano” y de “traicionar a más de 59 mil nacionalistas de Comayagua”.

La sanción fue motivada por su respaldo a la junta directiva del Congreso Nacional, su voto a favor del nombramiento del subprocurador general y su apoyo a la polémica Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho. Esta normativa incluyó cartas de libertad para figuras como Enrique Flores Lanza y Rodolfo Padilla Sunseri, beneficios que el Partido Nacional calificó como “ilegales”.

María Elvira a Xiomara Castro: "Tú y los amiguitos de Maduro son una amenaza"

En mayo de 2024, el Tribunal de Honor de su antiguo partido ratificó la expulsión como definitiva, tras vencerse los plazos y recursos de apelación. Con su adhesión a Libre, Barahona se alinea ahora con la bancada oficialista en el Congreso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias