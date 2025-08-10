Rolando Barahona se une al Partido Libre

Tegucigalpa.

Rolando Enrique Barahona Puerto, diputado al Congreso Nacional por Comayagua, oficializó hoy su incorporación al Partido Libertad y Refundación (Libre). Así lo anunció, además, Libre, en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Barahona, que ocupaba su curul como independiente desde 2022, fue expulsado del Partido Nacional en junio de ese año por un período de ocho años, acusado de “graves faltas contra el interés ciudadano” y de “traicionar a más de 59 mil nacionalistas de Comayagua”.

Bienvenido a Partido Libre compañero Rolando Barahona, bienvenido a la refundación de la patria. pic.twitter.com/6lduQmTmX6 — Partido Libre (@PartidoLibre) August 11, 2025

La sanción fue motivada por su respaldo a la junta directiva del Congreso Nacional, su voto a favor del nombramiento del subprocurador general y su apoyo a la polémica Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho. Esta normativa incluyó cartas de libertad para figuras como Enrique Flores Lanza y Rodolfo Padilla Sunseri, beneficios que el Partido Nacional calificó como “ilegales”.