La empresa Interseg está indecisa de ofertar por el Trep

Tegucigalpa, Honduras

A pocos días de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicie la recepción de ofertas para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), todavía se desconoce qué empresas presentarán sus propuestas, pese a la extensión del plazo.

El pasado 7 de julio, tres empresas intentaron entregar sus propuestas al CNE, pero simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) obstaculizaron el proceso.

En ese entonces, se conoció que Interseg S.A, Mapa Soluciones y Smartmatic ofertarían para la licitación.

Karen Ham Wong, representante legal de Interseg S.A., señaló que desconoce si volverán a participar en el proceso de licitación.Al consultarle si presentarán una oferta para el manejo del Trep respondió: “Todavía no sé; mi jefa está de viaje y quedamos de hablar el lunes acerca de este tema”.