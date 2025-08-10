La empresa Interseg está indecisa de ofertar por el Trep

A pocos días de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicie la recepción de ofertas para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), todavía se desconoce qué empresas presentarán sus propuestas, pese a la extensión del plazo.
El pasado 7 de julio, tres empresas intentaron entregar sus propuestas al CNE, pero simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) obstaculizaron el proceso.
En ese entonces, se conoció que Interseg S.A, Mapa Soluciones y Smartmatic ofertarían para la licitación.
Karen Ham Wong, representante legal de Interseg S.A., señaló que desconoce si volverán a participar en el proceso de licitación.Al consultarle si presentarán una oferta para el manejo del Trep respondió: “Todavía no sé; mi jefa está de viaje y quedamos de hablar el lunes acerca de este tema”.
Agregó que “precisamente por todos los cuestionamientos que ha habido (sobre el Trep) y porque realmente nosotros no queremos vernos involucrados en cosas así, entonces todavía no sé si vamos a participar”.
De igual forma, este rotativo intentó comunicarse con los representantes de las empresas Mapa Soluciones y Smartmatic, esta última señalada por actos irregulares en el extranjero; sin embargo, no fue posible establecer contacto.
La prórroga del proceso fue aprobada por el Congreso, tras recibir la solicitud de extensión del CNE. Este organismo tendrá hasta el 30 de agosto para adjudicar este mecanismo.