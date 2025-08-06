Smartmatic: “Acusaciones de EUA están llenas de tergiversaciones”

TEGUCIGALPA

Luego de ser señalados por la Fiscalía de Estados Unidos de regalar una casa a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ejecutivos de Smartmatic aseguraron que las acusaciones “están llenas de tergiversaciones”.

Francisco Campos, representante de Smartmatic para Honduras y Centroamérica, argumentó que se trata de una “campaña de descrédito”, ya que “solo es parte de la estrategia de cosas e intereses más grandes y que trascienden lo electoral”.

Nosotros “siempre hemos actuado con apego a la ley, de forma ética y transparente”, dijo, al afirmar que son respaldados por más de dos décadas de trayectoria “intachable”.

Según Campos, las acusaciones del Departamento de Justicia están llenas de tergiversaciones, y “un ejemplo claro es la referencia a un supuesto soborno en Venezuela en 2019 (la acusación dice 2017), totalmente ajena a la lógica y a la realidad. Smartmatic puso fin a todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017, tras denunciar al Gobierno, y desde entonces nunca ha buscado retomar negocios en el país”.

Incluso, recordó que “en marzo anterior en Honduras esta empresa tuvo un desempeño admirable, todos los partidos aceptaron los resultados, nadie, absolutamente nadie, salió a reclamar”.

Campos se refirió a que en marzo de 2025 esa empresa prestó los servicios de biometría y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (Trep) a Honduras.

Además, Smartmatic fue la única empresa que los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) dejaron que presentara su oferta el pasado 7 de julio para el sistema del Trep de las generales del 30 de noviembre de noviembre. La adjudicación no se ha dado por la crisis en el CNE, que ya fue superada, pues por unanimidad aprobaron reformas a los pliegos de condiciones.