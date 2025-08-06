CNE pide al Congreso ampliar plazos del cronograma electoral

Tegucigalpa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha solicitado al Congreso Nacional una ampliación de varios plazos clave del calendario electoral, debido a retrasos ocasionados por desacuerdos internos entre sus miembros.

La propuesta, que fue enviada como correspondencia legislativa y consta de cuatro artículos, plantea extender hasta el 30 de agosto la fecha límite para adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Además, se propone fijar el 14 de agosto como nueva fecha para la recepción de ofertas relacionadas con este sistema.

Otro de los aspectos incluidos en la solicitud es la extensión del período de actualización del Censo Nacional Electoral, que pasaría a concluir el 20 de septiembre. Asimismo, el listado electoral definitivo podría ser revisado y actualizado hasta el 30 de septiembre, según lo establecido en la iniciativa.

Estas modificaciones son necesarias luego de que, en julio, se vencieran los plazos originales sin que el CNE lograra avanzar, debido a diferencias entre los consejeros Cossette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, presidida por el diputado Rasel Tomé, del partido Libertad y Refundación (Libre). Se espera que el dictamen esté listo para ser discutido y aprobado en un solo debate este jueves.

Tras semanas de estancamiento, los consejeros del CNE lograron el pasado 4 de agosto llegar a acuerdos técnicos que destrabaron el proceso de adjudicación del TREP, considerado fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral.