Real España hace petición tras quedar con vida: Olimpia y Motagua atentos

San Pedro Sula, Honduras.

El Olimpia no consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 1-1 ante el Motagua en el Estadio Chelato Uclés por la cuarta jornada de la triangular del grupo A. Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta en el 2026. ¿Por qué motivo? Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.

Conociendo esto, Olimpia y Real España tendrán que esperar hasta el final de las triangulares para saber contra quién jugarán. Ambos equipos esperan el rival que saldrá del otro grupo en dónde están Marathón (6 pts), Platense (1 pt) y Olancho (1 pts). Pero la fecha de la final dependerá de lo que pase mañana entre Marathón vs Platense por la cuarta fecha del grupo B de la triangular. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Real España pide cambiar fecha