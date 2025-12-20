  1. Inicio
Real España hace petición tras quedar con vida: Olimpia y Motagua atentos

La máquina no depende de nadie para poder ser finalista en el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Real España está a dos partidos de volver a una final.
San Pedro Sula, Honduras.

El Olimpia no consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 1-1 ante el Motagua en el Estadio Chelato Uclés por la cuarta jornada de la triangular del grupo A.

Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta en el 2026.

¿Por qué motivo? Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.

Tabla triangulares tras tropiezo de Olimpia vs Motagua; Real España 'celebra'

Conociendo esto, Olimpia y Real España tendrán que esperar hasta el final de las triangulares para saber contra quién jugarán.

Ambos equipos esperan el rival que saldrá del otro grupo en dónde están Marathón (6 pts), Platense (1 pt) y Olancho (1 pts). Pero la fecha de la final dependerá de lo que pase mañana entre Marathón vs Platense por la cuarta fecha del grupo B de la triangular.

Real España pide cambiar fecha

El calendario de la Liga Nacional tiene programado que el duelo entre Real España y Motagua se jugará el 24 de diciembre a las 7:00 p.m.

Sin embargo, Diario LA PRENSA conoció que Real España pedirá jugar el 23 de ese mismo mes a las 7:00 pm y si no le aprueban se juega el 24 a las 4:00 pm.

¿Cuándo será la final del Torneo Apertura 2025-26? ¿Año Nuevo?

Ante este escenario, Diario LA PRENSA también conoció que la final del Apertura terminará hasta el 2026. Las fechas se conocerían mañana en una reunión de la Liga Nacional, pero se espera que sea el martes 30 de diciembre (ida) y el sábado 3 de enero (vuelta).

