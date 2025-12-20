  1. Inicio
Mbappé con récord de Cristiano, Ramos en el Bernabéu, enojo y mal gesto a Vini

Mbappé a lo Cristiano Ronaldo, Ramos sorprende en el Bernabéu, enfado del Sevilla, mal gesto a Vinicius y bella novia de Bellingham presente.

El Real Madrid obtuvo este sábado 20 de diciembre su último triunfo ante el Sevilla (2-0), en un partido marcado por el récord de Mbappé.

 Fotos EFE / Redes
El equipo de Xabi Alonso llegaba a este encuentro dejando dudas en la cancha, por lo que querían finalizar el año con una victoria para acortar distancias en la Liga Española.

 Foto: @realmadrid
Sin embargo, las cosas no empezaron de la mejor manera, ya que el Sevilla tuvo dos claras en el arranque. Una de ellas fue la del chileno Alexis Sánchez, que se terminó resbalando antes de definir frente a Courtois.

 Foto EFE
Las tensiones estaban creciendo en el encuentro. Uno de los cruces durante el partido fue la de Batista Mendy con Jude Bellingham en la primera parte.

 Foto EFE
Vinicius no estaba teniendo su mejor partido y luego recibió un mal gesto en el Bernabéu. El basileño estuvo opacado durante el duelo ante el Sevilla.

 Foto EFE
El partido también estuvo marcado por varias acciones en las que se reclamaban rojas. Esta fue una de ellas, en donde Marcao tuvo una fuerte entrada con Rodrygo, pero finalmente le terminó mostrando la tarjeta amarilla.

 Foto Redes
Parecía que el partido se iba a ir igualado al descanso y vino Jude Bellingham con un certero testarazo para marcar el 1-0 en el Santiago Bernabéu.

 Foto EFE
El jugador inglés hizo un gran gol y ante su mejor afición: desde la zona VIP, estaban su familia y su hermosa novia Ashlyn Castro.

 Foto ESPN
Jude Bellingham también aprovechó para dedicarles el gol, que se fue directo a las graderías para sus mejores aficionados.
El 'gemelo' de Bellingham estuvo presente. Su hermano menor, Jobe Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, estuvo en el Bernabéu y presenció el gol del inglés ante el Sevilla.
Jude Bellingham también hizo su reconocido festejo ante la hinchada del Real Madrid. El equipo se fue al descanso con la ventaja mínima.

 Foto EFE
Hubo enfado por parte del Sevilla, tanto que el entrenador argentino Matías Almeyda, fue expulsado en el descaso del partido al recibir dos cartulinas amarillas. La primera al 35' al protestar una decisión del colegiado, Alejandro Muñiz (Comité Gallego), y la segunda al finalizar la primera mitad y con los equipos en el túnel de vestuarios.

 Foto EFE
Una de las sorpresas e invitados especiales fue la de Sergio Ramos. El defensor español terminó su etapa con el Monterrey de México y decidió asistir al encuentro.
Pero se vino la segunda parte, en una ráfaga de acciones que dieron mucho de qué hablar. Desde faltas, rojas y penales que se sancionaron.

 Foto EFE
Don Thibaut Courtois se vistió de héroe durante la segunda parte y evitó el gol a toda costa con espectaculares atajadas.

 Foto ESPN
Antes de cumplirse los 70 minutos, Marcao se fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla por una entrada abajo a Bellingham. Estos fueron sus fuertes reclamos.

 Foto EFE
Uno de los momentos de la tarde fue durante la salida de Vinicius. El brasileño fue silbado por gran parte de su afición este sábado al ser sustituido en el minuto 83 del partido ante el Sevilla, tras encadenar su 14º partido sin marcar.

 Foto EFE
Un cambio que se alargó hasta el minuto, ya que Vinícius cedió el brazalete de capitán a Thibaut Courtois. Y los pitos no cesaron.
Y se vino el segundo del Real Madrid. Mbappé, engañando al portero con su lanzamiento de penalti marcaba nuevamente y llegaba a 17 en lo que va de LaLiga.
El francés no perdió la oportunidad y lo celebró a lo Cristiano Ronaldo, esto luego de igualar los 59 goles del portugués en un año natural.

Foto Invictos
Da alcance Mbappé los 59 goles en 2013 de Cristiano Ronaldo. El el portugués lo logró en 50 partidos y el francés ha necesitado 58.

 Foto: @realmadrid
Lo persiguió el galo hasta el final. Muestra de ello lo fue ya su titularidad y partido completo ante el Talavera, de la tercera categoría del fútbol español, en dieciseisavos de la Copa del Rey. Anotó dos goles que, a la postre, fueron clave para pasar la eliminatoria (2-3).
Rozó superar el récord en solitario un Mbappé que cumplió 27 años este mismo sábado 20 de diciembre y que suma desde que llegó al Real Madrid 73 goles y 10 asistencias en 83 encuentros. Es decir, una aportación de gol por encuentro.

Esta fue otra de las acciones señaladas durante el partido. El juez sancionó penal, pero el VAR lo corrigió: "Oso puntea claramente el balón y, tras ello, toca de forma ligera a Bellingham", explican.

Asimismo, el VAR señaló que esta falta a Roodrygo no fue penal, ya que se dio fuera del área. Todo esto en una intensa recta final.
El Real Madrid finalmente se terminó quedando con el triunfo 2-0 sobre el Sevilla y cerró con victoria en la Liga Española. Son segundos con 42 puntos, uno por debajo del Barcelona.

 Foto EFE
Asimismo, en el partido estuvo la reconocida catracha Nuni Joya, fiel seguidora del Real Madrid, que una vez más fue a darle aliento al equipo de sus amores.
