Mbappé con récord de Cristiano, Ramos en el Bernabéu, enojo y mal gesto a Vini

Hubo enfado por parte del Sevilla, tanto que el entrenador argentino Matías Almeyda, fue expulsado en el descaso del partido al recibir dos cartulinas amarillas. La primera al 35' al protestar una decisión del colegiado, Alejandro Muñiz (Comité Gallego), y la segunda al finalizar la primera mitad y con los equipos en el túnel de vestuarios.