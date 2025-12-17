“No hay medicamento”: denuncias continúan en el IHSS de la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras

En el Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja, en Tegucigalpa, los afiliados realizan largas filas con la esperanza de recibir sus medicamentos; sin embargo, con frecuencia la respuesta es que no hay disponibilidad.

Aunque el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) afirma que el abastecimiento de medicamentos supera el 80%, los derechohabientes siguen denunciando escasez en varios centros asistenciales.

Ese fue el caso de Carlos Armando Matute, un hombre de más de 50 años, quien llegó esta semana a la farmacia del hospital en busca de cuatro medicamentos que le fueron recetados durante su consulta médica.

El derechohabiente señaló que, aunque ya tiene programada su próxima cita para los primeros meses del próximo año, no ha logrado obtener los fármacos que necesita para su tratamiento.

Matute explicó que requiere cuatro medicamentos de forma permanente y que en el IHSS de La Granja únicamente le entregaron uno. “No hay atorvastatina, hidroclorotiazida ni alopurinol, medicamentos que sirven para tratar el azúcar y la retención de líquidos. Tengo que comprarlos con mi dinero porque no puedo estar sin mi tratamiento”, relató.

Indicó que esta situación se mantiene desde hace varios meses, lo que lo obliga a asumir gastos adicionales para preservar su salud. El afiliado espera que el servicio mejore en el nuevo año y que los medicamentos sean entregados a los derechohabientes en tiempo y forma.