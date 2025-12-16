Epidemiólogos alertan por posible circulación de influenza A H3N2 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Ante la reciente alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a los Estados miembros por el aumento de casos de influenza tipo A (H3N2), subclado K, en la región, epidemiólogos no descartan que esta variante ya esté circulando en el territorio nacional.

En las últimas semanas se ha registrado un aumento significativo de casos respiratorios con síntomas similares a la influenza en la población hondureña.

“Desde el punto de vista epidemiológico le puedo asegurar que es muy probable que este tipo de influenza llegue pronto al país, si es que ya no está circulando”, afirmó el epidemiólogo Kenneth Rodríguez.

Rodríguez explicó que en varias personas se ha observado la aparición súbita de síntomas como fiebre, tos seca persistente —que puede durar hasta dos semanas—, dolor de garganta, dolor muscular y articular, malestar general, fatiga, así como secreción o congestión nasal.

Ante este panorama, recomendó a las autoridades del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud reforzar el seguimiento genómico de los pacientes que acuden a los establecimientos de salud con sintomatología respiratoria.

En el departamento de Atlántida, las autoridades sanitarias ya están realizando los exámenes correspondientes para determinar si esta cepa se encuentra circulando en la región, confirmó el especialista.

El epidemiólogo añadió que la temporada fría en países de Europa y Estados Unidos, sumada a la llegada de turistas y connacionales procedentes de esas naciones, incrementa el riesgo de introducción del virus al país.

“Nosotros tenemos una política de cielos abiertos y fronteras abiertas. No dudaría que el virus, si no está circulando en este momento, podría ingresar en los próximos días por las distintas fronteras, ya sea por la llegada de un familiar o por viajes al extranjero, sin el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, advirtió.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud (Sesal), mediante una alerta epidemiológica, recomendó al personal de salud en los puntos de entrada del país fortalecer la vigilancia epidemiológica en viajeros con síntomas respiratorios.

Asimismo, instruyó al personal de aerolíneas, aduanas y migración a notificar de inmediato a las autoridades sanitarias correspondientes si identifican pasajeros con sintomatología respiratoria.