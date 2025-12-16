Alerta en Honduras por la “supergripe”: ¿cuáles son los síntomas?

Cortés, Honduras.

Las autoridades sanitarias de Honduras se mantienen en alerta preventiva ante el aumento de la circulación internacional de una nueva variante del virus de la influenza A (H3N2), conocida como subclado K (3.2.4.1), la cual ha sido asociada a cuadros graves de la enfermedad en otros países. La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el pasado 11 de diciembre una nota de actualización epidemiológica dirigida a los países de la región, debido al incremento de casos de esta variante en Europa y América del Norte.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la presencia del virus en el territorio hondureño, las autoridades subrayaron que el país se encuentra en vigilancia permanente, especialmente por tratarse de la temporada de mayor circulación de influenza, que suele extenderse de octubre a enero.

Síntomas más frecuentes

La influenza es una enfermedad viral aguda que se manifiesta de forma repentina y puede generar complicaciones, especialmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Entre los síntomas más comunes se incluyen la aparición súbita de fiebre; tos, generalmente seca y persistente; dolor de garganta; dolores musculares y articulares; malestar general intenso y fatiga; secreción nasal o congestión, así como una tos intensa que puede prolongarse por dos semanas o más. De acuerdo con los reportes internacionales, esta variante del virus se ha relacionado con cuadros respiratorios severos, principalmente en los extremos de la vida. La OPS ha informado que la circulación del subclado K (3.2.4.1) de la influenza A (H3N2) ha sido detectada en varios países, entre ellos Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia y México.

Medidas de prevención y recomendaciones