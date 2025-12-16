Contreras califica de “pan y circo” alerta de Castro sobre golpe de Estado

San Pedro Sula, Honduras.

“Quién le puede dar golpe a ella, si tiene el control de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, prácticamente nadie”, afirmó.

El edil aseguró que el Ejecutivo mantiene el control de las principales instituciones del Estado, lo que haría inviable cualquier intento de desestabilización.

Contreras señaló que la denuncia publicada por la mandataria en horas de la madrugada a través de su cuenta de X, solo busca generar “confusión” en la población y aseguró que no existen condiciones reales para una ruptura del orden constitucional en el país.

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, calificó de pan y circo la advertencia realizada por la presidenta Xiomara Castro este martes acerca de un presunto golpe de Estado contra su gobierno.

Además, cuestionó que se mencione un eventual retorno del expresidente Juan Orlando Hernández como parte de un plan desestabilizador.

Recordó que el fiscal general ya determinó que Hernández cuenta con orden de captura y alerta internacional, por lo que, si ingresara al país, sería arrestado inmediatamente.

“El fantasma de Juan Orlando no puede seguir jugando política en nuestro país en un momento tan crítico. Tomar esa figura para jalar agua al molino de Libre no es conveniente”, expresó Contreras, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de que el exmandatario participe en un golpe de Estado.

Las declaraciones del líder liberal se producen luego de que, la madrugada del martes 16 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro publicara en su cuenta de X que, con base en información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández planificaría su ingreso al país en el marco de una supuesta agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático.

Ante esa situación, Castro solicitó el respaldo “consciente y pacífico” del pueblo hondureño y convocó a movilizaciones en Tegucigalpa para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento golpista.

Minutos después, su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales respaldó el llamado y aseguró que existen amenazas reales contra el orden constitucional.

Asimismo, anunció que este jueves 18 de diciembre se realizará el traspaso de mando al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como un acto que —según señaló— ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder.

Cabe recordar que las elecciones generales en Honduras se celebraron el 30 de noviembre de forma pacífica, pero hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha declarado al ganador, lo que ha generado incertidumbre y tensiones entre los partidos políticos.

El CNE había fijado el inicio del escrutinio espeicla de más de 2,000 actas que presentaron inconciestencias para el sábado 13 de diciembre, un proceso clave para realizar la declaratoria, pero este se vio interrumpido por una serie de inconvenientes, denuncias de amenzas y protestas en el centro logístico electoral y sus alrededores, como las ocurridas el lunes 15 de diciembre.