Honduras lamenta la muerte de Miguel Uribe y condena la violencia política

Tegucigalpa, Honduras.

El canciller de Honduras, Javier Bu , lamentó este lunes la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay , dos meses después de haber sufrido un atentado, y condenó "todo uso de violencia política".

"Lamentamos la trágica pérdida del senador y candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe . Extendemos nuestras condolencias al pueblo colombiano, así como a los familiares del senador Uribe, esperando que la unidad y la paz prevalezcan en estos momentos de dolor", escribió el jefe de la diplomacia hondureña en sus redes sociales.

En su mensaje, el canciller también condenó “todo uso de la violencia política” y subrayó la importancia de preservar la paz como condición del ejercicio democrático.

“La paz es fundamental para el ejercicio democrático”, declaró, y añadió que Honduras "vivió momentos de crisis que provocaron asesinatos en 2009 y 2017".

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del conservador Centro Democrático, buscaba la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2026.

Era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín, que la habían secuestrado el año anterior.

El legislador, que en los últimos meses se había posicionado como una de las figuras más visibles de la oposición conservadora, fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio.