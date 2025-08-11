  1. Inicio
Honduras lamenta la muerte de Miguel Uribe y condena la violencia política

El candidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió luego de estar hospitalizado por más de un mes.

  • 11 de agosto de 2025 a las 10:48 -
  • Agencia EFE
Tegucigalpa, Honduras.

El canciller de Honduras, Javier Bu , lamentó este lunes la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay , dos meses después de haber sufrido un atentado, y condenó "todo uso de violencia política".

"Lamentamos la trágica pérdida del senador y candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe . Extendemos nuestras condolencias al pueblo colombiano, así como a los familiares del senador Uribe, esperando que la unidad y la paz prevalezcan en estos momentos de dolor", escribió el jefe de la diplomacia hondureña en sus redes sociales.

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

En su mensaje, el canciller también condenó “todo uso de la violencia política” y subrayó la importancia de preservar la paz como condición del ejercicio democrático.

“La paz es fundamental para el ejercicio democrático”, declaró, y añadió que Honduras "vivió momentos de crisis que provocaron asesinatos en 2009 y 2017".

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del conservador Centro Democrático, buscaba la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2026.

Era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín, que la habían secuestrado el año anterior.

El legislador, que en los últimos meses se había posicionado como una de las figuras más visibles de la oposición conservadora, fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

