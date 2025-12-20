Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Española

Madrid, España.

El Real Madrid está derrotando por 0-1 contra el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.

El equipo andaluz salió sin miedo a la Casa Blanca y metió en apuros al conjunto merengue en los primeros minutos del juego hasta con tres llegadas peligrosas, la más clara la tuvo Isaac Romero al recibir un pase filtrado de Alexis Sánchez, pero falló en el mano a mano con Thibaut Courtois.

EN VIVO EL MINUTO A MINUTO: