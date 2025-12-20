Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Española

El Real Madrid está derrotando por 0-1 contra el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.
El equipo andaluz salió sin miedo a la Casa Blanca y metió en apuros al conjunto merengue en los primeros minutos del juego hasta con tres llegadas peligrosas, la más clara la tuvo Isaac Romero al recibir un pase filtrado de Alexis Sánchez, pero falló en el mano a mano con Thibaut Courtois.
EN VIVO EL MINUTO A MINUTO:
Después ha sido el Real Madrid el que por poco marcar por medio de Dean Huijsen en un córner. El defensa llegó de llenó a cabecear, pero la pelota salió por encima de la portería sevillana.
La polémica se hizo presente en el minuto 37 por una durísima entrada de Marcao sobre Rodrygo que fue amarilla, pero que los madridistas reclamaron roja.
De ese tiro libre vino el gol del Real Madrid. Rodrygo mandó el centro perfecto para que Jude Bellingham conecte con la cabeza y manda la pelota al fondo de las redes visitantes.
El equipo blanco afronta esta cita con un grupo amplio, mezcla de jerarquía consolidada, talento joven y alguna ausencia significativa como la de Fede Valverde, baja en la convocatoria.
Se la juega Xabi Alonso con el tridente ofensivo conformado por Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius, más Jude Bellingham.
ALINEACIONES TITULARES:
REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
SEVILLA: Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac.
ÁRBITRO: Alejandro Muñiz (Comité Gallego).
HORA: 2:00 PM, de Honduras.
TRANSMITE: ViX Premium / Tigo Sports y Sky Sports.
ESTADIO: Santiago Bernabéu.