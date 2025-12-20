Bota de Oro 2025: Haaland supera a Mbappe y Kane en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé marcó con el Real Madrid, pero Erling Haaland no falló y se lució con doblete para bajar también a Harry Kane en la clasificación de la Bota de Oro 2025. Así queda la tabla de goladores de Europa.
La lucha por ser el goleador de las ligas europeas se pone intensa con el cierre del primer semestre. Varios goleadores desconocidos en el listado y tres artilleros de renombre mundial que quieren la Bota de Oro 2025.
15. Stefán Ingi Sigurdarson - El delantero centro islandés del Sandefjord Fotball de Noruega tiene 15 goles en la temporada 2025 - 2026 y suma 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
14. Aleksandar Katai - El delantero serbio del Estrella Roja de Belgrado tiene 15 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga de Serbia y acumula 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
13. Leo Walta - El delantero finlandés del IK Sirius Fotboll de la Liga de Suecia cuenta con 16 goles y suma 24 puntos hasta los momentos en la clasificación de la Bota de Oro.
12. Franculino Djú - El delantero bisauguineano que juega en el Midtjylland de la Superliga de Dinamarca ha marcado 16 goles en la temporada 2025-2026 y cuenta con 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
11. Nahir Besara - El centrocampista sueco del Hammarby IF de la Primera División de Suecia ha marcado 17 goles esta temporada y suma 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
10- Kasper Hogh - El delantero danés, que juega en el Bodo/Glimt de Noruega, cuenta con 17 goles esta temporada y suma 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
9. Klaemint Olsen - Delantero feroés del equipo NSÍ Runavík de la Primera División de las Islas Feroe ha marcado 26 goles esta temporada, el segundo con más tantos de la lista pero en esta liga el coeficiente de dificultad es de un punto por gol, es por ello que suma 26 pts en la clasificación de la Bota de Oro.
8. Ibrahim Diabaté - El delantero marfileño que juega con el club GAIS de la Primera División (Allsvenskan) de Suecia cuenta con 18 goles y suma 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
7. Daniel Karlsbakk - El goleador noruego que juega como delantero en el club Sarpsborg 08 de la Primera División de Noruega tiene 18 goles y 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
6. August Priske - El delantero danés del club Djurgårdens IF de la Primera División de Suecia ha marcado 18 goles en esta temporada y acumula 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
5. Ayase Ueda - El delantero japonés del Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos ha sorprendido en esta temporada marcando 18 goles y suma 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
4. Darko Lemajic - El delantero serbio del club Rigas Futbols Skolas (RFS) de la primera división de Letonia es el goleador con más tantos en este listado, cuenta con 29 goles y esta liga el coeficiente por gol es de un punto, suma 29 pts en la clasificación de la Bota de Oro.
3. Harry Kane - El delantero inglés del Bayern Múnich fue bajado del liderato de la clasificación de la Bota de Oro 2025, tiene 18 goles en la Bundesliga, sumando con 36 puntos.
2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid no falló ante Sevilla, marcó de penal y llegó a 18 goles, sumando 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. Es el líder del Pichichi de la Liga Española 2025-2026.
1. Erling Haaland - El delantero noruego del Manchester City anotó un nuevo doblete para el triunfo ante West Ham y alcanzó los 19 goles esta temporada de la Premier League, sumando 38 puntos, superando a Harry Kane y Kylian Mbappé en la clasificación de la Bota de Oro 2025.