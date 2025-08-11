Petro lamenta la muerte de Uribe Turbay tras atentado

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este lunes como "una derrota" para el país la muerte del senador opositor y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá. "Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante", expresó Petro en un escrito en su cuenta de X. El mandatario subrayó que "la vida está por encima de cualquier ideología" y lamentó que "en un gobierno progresista, amante de la vida", haya "ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición", en referencia a Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático. Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció a las 01:56 hora local (06:56 GMT), según el último parte médico.

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,... — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

El político asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del Cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político en el barrio bogotano de Modelia de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en las que aspiraba a ser el candidato del Centro Democrático, en oposición a Petro, quien expresó su pésame a la familia del senador.

Profundizar la investigación

Por este crimen han sido detenidas seis personas, entre ellas el sicario, un joven de quince años capturado minutos después del atentado y a quien se le decomisó una pistola marca Glock usada en el ataque, pero las autoridades no han logrado establecer la autoría intelectual del mortal hecho. "La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudadas por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar", manifestó Petro. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General, que hoy anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social, y pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados, a quienes acusará de homicidio agravado, lo que implica penas más severas.