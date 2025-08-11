  1. Inicio
Surge la tormenta Erin en el Atlántico

Erin es la quinta tormenta que se forma en la actual temporada de huracanes en el Atlántico sin representar amenaza por ahora.

  • 11 de agosto de 2025 a las 09:19 -
  • Agencia EFE
Erin surgió a una distancia de 280 millas al oeste de las islas de Cabo Verde.

 NOAA
Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Erin, la quinta de la actual temporada del Atlántico, surgió este lunes al oeste de las islas de Cabo Verde en África, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que por ahora no detecta peligros en tierra.

El ciclón surgió a una distancia de 280 millas o 455 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora, señaló el NHC en su reporte.

El informe señaló que "Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 20 millas por hora (31 kilómetros por hora), y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días".

"Datos anteriores del viento por satélite indicaron que los vientos máximos sostenidos están cerca de 45 millas por hora (75 kilómetros por hora) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días", indicó el aviso del NHC.

Además de este fenómeno, el NHC vigila dos sistemas en el Atlántico, al este de Estados Unidos, con una probabilidad de 10 % de formación ciclónica dentro de una semana.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

EE UU pronostica hasta 10 huracanes para la temporada del Atlántico

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de huracanes, al prever entre dos y cinco huracanes "mayores" entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

