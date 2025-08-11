Surge la tormenta Erin en el Atlántico

Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Erin, la quinta de la actual temporada del Atlántico, surgió este lunes al oeste de las islas de Cabo Verde en África, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que por ahora no detecta peligros en tierra.

El ciclón surgió a una distancia de 280 millas o 455 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora, señaló el NHC en su reporte.

El informe señaló que "Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 20 millas por hora (31 kilómetros por hora), y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días".

"Datos anteriores del viento por satélite indicaron que los vientos máximos sostenidos están cerca de 45 millas por hora (75 kilómetros por hora) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días", indicó el aviso del NHC.

Además de este fenómeno, el NHC vigila dos sistemas en el Atlántico, al este de Estados Unidos, con una probabilidad de 10 % de formación ciclónica dentro de una semana.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.