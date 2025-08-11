  1. Inicio
EEUU exige justicia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Marco Rubio expresó su tristeza por el fallecimiento del senador colombiano y demandó justicia para los responsables del atentado.

  • 11 de agosto de 2025 a las 06:57 -
  • Agencia EFE
El aspirante presidencial y senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, falleció dos meses después de sufrir un atentado durante un acto de campaña.

 EFE/Archivo
Washington, Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este lunes "entristecido" por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe en un atentado hace dos meses y demandó justicia para los responsables del atentado.

"Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables", transmitió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Rubio condenó en su momento, en los "términos más enérgicos posibles", el atentado contra Uribe Turbay por significar una "amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano".

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

