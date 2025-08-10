  1. Inicio
  2. · Mundo

Al menos un muerto deja fuerte terremoto en Turquía

Unas seis personas resultaron heridas tras el derrumbe de varios edificios or el fu

  • 10 de agosto de 2025 a las 15:14 -
  • Agencia EFE
Al menos un muerto deja fuerte terremoto en Turquía

Varios edificios colapsaron tras el potente sismo que estremeció el noroeste de Turquía.

 RRSS
Ankara, Turquía.

Al menos una persona murió este domingo, y seis resultaron heridas, por un terremoto de magnitud 6,1 que sacudió la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando el derrumbe de varios edificios.

El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, declaró a la prensa local que un hombre cuya identidad no ha sido aún determinada perdió la vida al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.

El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El temblor se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro y de más de 16 millones de personas), Esmirna, Bursa y Kocaeli.

En declaraciones al canal de noticias turco NTV, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo que cinco personas, incluida una mujer mayor, fueron rescatadas con vida de un edificio derrumbado en Sindirgi, mientras los rescatistas intentaban llegar hasta otra persona atrapada en los escombros.

Previamente, el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, había afirmado que un total de diez edificios se derrumbaron en el territorio de su municipalidad, aunque también habló de un número no especificado de "derrumbes en muchos barrios" y admitió que no se tenía información de todos los lugares.

Hasta el momento cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

Hasta ahora se han producido un total de veinte réplicas, de las que cinco fueron de una magnitud superior a 4, indicó la AFAD en un comunicado publicado en redes socailes.

"En las operaciones de búsqueda y rescate en la región están desplegados 319 efectivos y 79 vehículos", añade la nota, precisando que los centros de llamadas de emergencia 112 han recibido hasta ahora "24 informes de daños", mientras "continúan los trabajos de detección".

Fuerte terremoto sacude Turquía dejando varios heridos y edificios colapsados

NTV dijo en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, dijo que no se habían registrado problemas en esa urbe, la mayor de Turquía, aunque se estaban aún realizando "pruebas de detección".

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000.EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias