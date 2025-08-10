  1. Inicio
Hondureño cae en Guatemala acusado de balear a un policía y un soldado

Jonathan Alberto Ochoa, de 21 años, habría perpetrado un atentado contra agentes y militares en el vecino país

El hondureño fue detenido en Chiquimula, Guatemala.

 Cortesía: PNC Guatemala
Chiquimula, Guatemala.

Un hondureño fue detenido ayer, sábado, en Quezaltepeque, Chiquimula, Guatemala, por agentes policiales de ese país.

El hondureño Jonathan Alberto Ochoa Cruz, de 21 años, es señalado de asesinato en grado de tentativa y atentado.

El arresto ocurrió el sábado 9 de agosto en el kilómetro 198 de la ruta Interamericana, como resultado de investigaciones que vinculan al sospechoso con un ataque armado contra un agente policial y un soldado del Ejército de Guatemala el pasado 7 de agosto en Concepción Las Minas.

Según informó el inspector César Mateo, Ochoa Cruz tenía dos órdenes de aprehensión emitidas un día antes por un juzgado local. En el lugar del atentado, las autoridades localizaron una granada de fragmentación de 40 milímetros que no detonó y que, de acuerdo con las pesquisas, habría sido utilizada por los agresores.

Las víctimas permanecen estables, mientras continúan las investigaciones para dar con otros sospechosos involucrados en el hecho.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
